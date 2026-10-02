پلیس و مردم؛ دو ضلع تأمین امنیت در اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت‌الله بهامین در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اردستان، ضمن تبریک هفته انتظامی، اظهار کرد: شعار امسال هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» انتخاب شده است که بیانگر رویکرد عملیاتی پلیس در مسیر تأمین امنیت پایدار و مردم‌محور است.

وی با بیان اینکه مفهوم پلیس مجاهد، مأموریت انتظامی را فراتر از یک وظیفه اداری تعریف می‌کند، افزود: کارکنان انتظامی در مسیر تأمین امنیت مردم، خدمات گسترده‌ای از مرزها و جاده‌ها تا سطح شهرها و روستاها ارائه می‌دهند و این خدمت‌رسانی را وظیفه‌ای مهم و ارزشمند می‌دانند.

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به مأموریت‌های متنوع فراجا خاطرنشان کرد: تسهیل سفرها، صدور گواهینامه و گذرنامه، شماره‌گذاری وسایل نقلیه، رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های مردمی در کلانتری‌ها، مشاوره در زمینه اختلافات خانوادگی، پیشگیری از وقوع جرم، مدیریت ترافیک، انجام وظایف مربوط به سربازی و مراقبت از فضای مجازی، بخشی از خدمات پلیس به مردم است.

بهامین با اشاره به نقش کارکنان انتظامی در تأمین امنیت مراسم و مناسبت‌های مختلف تصریح کرد: تأمین نظم و امنیت مراسم ملی، مذهبی و محلی، از جمله کنگره عظیم اربعین و مراسم قالیشویان مشهد اردهال، از جمله مأموریت‌هایی است که با برنامه‌ریزی و تلاش نیروهای انتظامی انجام می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در شرایط جنگی ادامه داد: در شرایط جنگی نیز کارکنان انتظامی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به استقرار، در سطح شهر به انجام مأموریت‌های خود پرداختند و با وجود افزایش جمعیت ناشی از حضور مردم و مسافران، اجازه ندادند روند ارائه خدمات انتظامی به شهروندان مختل شود.

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به شهدای فراجا در حوادث و درگیری‌های سال‌های اخیر بیان کرد: کارکنان انتظامی در حوادث مختلف، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، در مسیر دفاع از امنیت کشور به ایفای نقش پرداختند و شهدایی را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کردند.

بهامین با اشاره به شهادت شهید سالار محرابی در جنگ ۱۲روزه در اردستان و شهادت تعدادی از کارکنان انتظامی در حوادث دی‌ماه در اصفهان، ادامه داد: در جنگ رمضان نیز برخی پایگاه‌های انتظامی استان اصفهان هدف حمله قرار گرفتند و سردار گوهری، فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد، و سردار حسین‌نژاد که سابقه خدمت در شهرستان اردستان را داشت، به شهادت رسیدند.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت کشور خاطرنشان کرد: همراهی مردم با نیروهای انتظامی و سایر نیروهای مسلح، موجب تقویت همدلی و افزایش توان مقابله با تهدیدها می‌شود و مشارکت عمومی در کنار تلاش دستگاه‌های مسئول، از عوامل مهم حفظ امنیت پایدار است.

کاهش ۲۰ درصدی وقوع سرقت در اردستان

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه پیشگیری و مقابله با جرائم گفت: در شش‌ماهه گذشته، میزان وقوع سرقت در شهرستان اردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد کاهش داشته و هم‌زمان افزایش کشفیات و دستگیری سارقان نیز ثبت شده است.

وی ادامه داد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی، همکاری مردم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همکاری دستگاه قضایی است.

بهامین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از ورود سارقان به شهرستان خاطرنشان کرد: با ایجاد کمربند امنیتی و افزایش مراقبت‌ها، مواردی از تلاش سارقان برای ورود به شهرستان شناسایی و با دستگیری آنان از ادامه فعالیتشان جلوگیری شده، همچنین پیگیری پرونده‌ها با همکاری دستگاه قضایی و دستگیری سارقان حاضر در صحنه، در بهبود عملکرد پلیس مؤثر بوده است.

وی نقش رسانه‌ها را در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم مهم دانست و تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره اقدامات پلیس، آموزش راهکارهای پیشگیری و انتقال هشدارهای انتظامی به مردم، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم می‌کند. همکاری رسانه‌ها در کنار مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، از عوامل مؤثر در تأمین امنیت شهرستان است.

برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و حمایت از معتادان برای بازگشت به جامعه

فرمانده انتظامی اردستان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: در زمینه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، افزایش کشفیات و در حوزه پاک‌سازی محیطی و شهری، افزایش دستگیری افراد معتاد را شاهد بوده‌ایم.

بهامین با تأکید بر ضرورت نگاه حمایتی به افراد گرفتار اعتیاد بیان کرد: رویکرد پلیس در این زمینه صرفاً مجرمانه دانستن فرد معتاد نیست، بلکه باید به اعتیاد به‌عنوان آسیبی اجتماعی نیز توجه شود؛ زیرا برخی افراد در پی مشکلات و ناملایمات زندگی گرفتار این معضل می‌شوند.

وی ادامه داد: در همین راستا، با هماهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان و همکاری دستگاه قضایی و بهزیستی، اقدامات لازم برای بازپروری این افراد انجام شده و موضوع نظارت پس از بازپروری و ایجاد زمینه اشتغال آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش تصادفات فوتی و جرحی در شهرستان

فرمانده انتظامی اردستان با ابراز نگرانی از وضعیت تصادفات در شهرستان گفت: متأسفانه شاهد افزایش تصادفات فوتی و جرحی هستیم که توجه بیشتر رانندگان و راکبان موتورسیکلت به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را ضروری می‌کند.

وی از شهروندان خواست با رعایت مقررات رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در کاهش حوادث و حفظ جان خود و دیگران مشارکت کنند.

رسانه‌ها و خانواده‌ها؛ دو محور مهم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

بهامین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ایجاد امید و تقویت همدلی اجتماعی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی صحیح درباره عملکرد دستگاه‌ها و بیان اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد مردم کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه خانواده‌ها به مسائل فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: خانواده‌ها باید با برنامه‌ریزی مناسب و برقراری ارتباط کلامی مؤثر با فرزندان خود، زمینه حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی آنان را فراهم کنند.

بهامین یادآور شد: با توجه به تأثیر محتوای فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان، والدین باید نسبت به محتوای دریافتی فرزندان خود حساس باشند و با افزایش آگاهی و تقویت ارتباط خانوادگی، از بروز آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیری کنند.