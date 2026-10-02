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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

سرای مهر گرگان؛ پروژه‌ای که باید از توقف خارج شود

سرای مهر گرگان؛ پروژه‌ای که باید از توقف خارج شود

گرگان- معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور با تأکید بر تسریع در تکمیل سرای مهر گرگان گفت: توقف پروژه‌های عمرانی قابل قبول نیست و باید برای تأمین مالی آنها تدبیر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی‌بندپی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت سرای مهر گرگان در روستای گلند تاریکی اظهار کرد: شتاب سالمندی جمعیت در کشور از شتاب برنامه‌ریزی مدیران جلوتر است و اگر امروز برای زیرساخت‌های این حوزه اقدام نکنیم، در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری سالمندان و معلولان افزود: حتی در صورت تأمین اعتبار برای تکمیل ساختمان، باید از هم‌اکنون برای هزینه‌های جاری، خدمات درمانی و منابع پایدار دوران بهره‌برداری نیز برنامه‌ریزی شود.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ادامه داد: تکمیل این پروژه نباید گرفتار وعده‌های چندساله شود و لازم است برای اجرای زیرساخت‌هایی مانند راه و گاز، زمان‌بندی مشخص تعیین شود.

محسنی‌بندپی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند بار همه پروژه‌ها را بر دوش بکشد و باید از ظرفیت تعاونی‌ها، بخش خصوصی، خیرین و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها استفاده کرد.

وی افزود: می‌توان نیازهای پروژه را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد و هر یک از شرکت‌ها بخشی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز را از محل مسئولیت اجتماعی خود تأمین کنند.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت حدود چهار هکتاری پروژه اظهار کرد: این مجموعه نباید صرفاً به محل اقامت سالمندان تبدیل شود، بلکه باید امکانات رفاهی، ورزشی، درمانی و اجتماعی نیز در طرح توسعه آن دیده شود.

وی حفظ کرامت سالمندان را ضرورتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: با توجه به روند سالمندی جمعیت، توسعه زیرساخت‌های مناسب برای سالمندان باید جدی‌تر دنبال شود.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور همچنین با اشاره به توقف طولانی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: کند پیش رفتن یک پروژه قابل قبول است، اما متوقف ماندن آن پذیرفتنی نیست و باید برای مدل تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها تدبیر جدی‌تری داشت.

محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: برای سرای مهر گرگان باید از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، خیرین، بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به صورت همزمان استفاده کرد تا ضمن تکمیل ساختمان، زیرساخت‌های مورد نیاز و منابع پایدار دوران بهره‌برداری نیز تأمین شود.

کد مطلب 6965572

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