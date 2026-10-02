به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محسنی‌بندپی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت سرای مهر گرگان در روستای گلند تاریکی اظهار کرد: شتاب سالمندی جمعیت در کشور از شتاب برنامه‌ریزی مدیران جلوتر است و اگر امروز برای زیرساخت‌های این حوزه اقدام نکنیم، در سال‌های آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری سالمندان و معلولان افزود: حتی در صورت تأمین اعتبار برای تکمیل ساختمان، باید از هم‌اکنون برای هزینه‌های جاری، خدمات درمانی و منابع پایدار دوران بهره‌برداری نیز برنامه‌ریزی شود.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ادامه داد: تکمیل این پروژه نباید گرفتار وعده‌های چندساله شود و لازم است برای اجرای زیرساخت‌هایی مانند راه و گاز، زمان‌بندی مشخص تعیین شود.

محسنی‌بندپی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند بار همه پروژه‌ها را بر دوش بکشد و باید از ظرفیت تعاونی‌ها، بخش خصوصی، خیرین و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها استفاده کرد.

وی افزود: می‌توان نیازهای پروژه را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد و هر یک از شرکت‌ها بخشی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز را از محل مسئولیت اجتماعی خود تأمین کنند.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت حدود چهار هکتاری پروژه اظهار کرد: این مجموعه نباید صرفاً به محل اقامت سالمندان تبدیل شود، بلکه باید امکانات رفاهی، ورزشی، درمانی و اجتماعی نیز در طرح توسعه آن دیده شود.

وی حفظ کرامت سالمندان را ضرورتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و گفت: با توجه به روند سالمندی جمعیت، توسعه زیرساخت‌های مناسب برای سالمندان باید جدی‌تر دنبال شود.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور همچنین با اشاره به توقف طولانی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: کند پیش رفتن یک پروژه قابل قبول است، اما متوقف ماندن آن پذیرفتنی نیست و باید برای مدل تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها تدبیر جدی‌تری داشت.

محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: برای سرای مهر گرگان باید از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، خیرین، بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به صورت همزمان استفاده کرد تا ضمن تکمیل ساختمان، زیرساخت‌های مورد نیاز و منابع پایدار دوران بهره‌برداری نیز تأمین شود.