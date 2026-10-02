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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

نوروزی: سرای مهر گرگان اعتبار عملیاتی می‌خواهد

نوروزی: سرای مهر گرگان اعتبار عملیاتی می‌خواهد

گرگان-نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید و وعده برای تکمیل سرای مهر گرگان کافی نیست و باید از ظرفیت اعتبارات دولتی و مسئولیت اجتماعی برای این پروژه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت نوروزی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت سرای مهر گرگان در روستای گلند تاریکی اظهار کرد: برای این پروژه در سال‌های گذشته مصوبه‌ای گرفته شد، اما تخصیص اعتبار آن محقق نشد و اکنون باید با پیگیری مسئولان، مسیر تأمین منابع آن مشخص شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: با وجود محدودیت منابع و کاهش اعتبارات عمرانی، نباید پروژه‌های عام‌المنفعه و مرتبط با سالمندان بلاتکلیف بمانند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با بیان اینکه گلستان از استان‌های دارای جمعیت سالمند قابل توجه است، گفت: سرای مهر تنها متعلق به گرگان نیست و باید به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات به سالمندان سراسر استان دیده شود.

نوروزی بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی تأکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود بازدید مسئولان ملی و استانی از این پروژه به تصمیم عملی، تأمین اعتبار و تعیین زمان‌بندی برای تکمیل آن منجر شود.

وی همچنین خواستار برگزاری نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان برای بررسی منابع مورد نیاز این پروژه شد و گفت: هدف از پیگیری سرای مهر، اجرای یک طرح عام‌المنفعه و ماندگار برای سالمندان استان است.

نوروزی با اشاره به ظرفیت خیرین در این پروژه اظهار کرد: مجموعه‌ای که برای احداث سرای مهر تلاش کرده، سال‌ها برای تحقق این هدف وقت و هزینه صرف کرده و اکنون انتظار دارد مسئولان نیز در تکمیل آن همراهی کنند.

وی افزود: مجمع نمایندگان استان، استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با هماهنگی و پیگیری مشترک، زمینه استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و مسئولیت اجتماعی را برای تکمیل این مرکز فراهم کنند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس ادامه داد: پیشنهاد ما برگزاری نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان است تا در این نشست، مسیر تأمین اعتبار و زمان‌بندی اجرای پروژه به‌صورت مشخص تعیین شود.

نوروزی تأکید کرد: پیگیری سرای مهر موضوعی فراتر از مسائل سیاسی و انتخاباتی است و هدف اصلی، تکمیل یک مرکز عام‌المنفعه برای ارائه خدمات به سالمندان استان است.

وی گفت: انتظار داریم نتیجه بازدیدها و پیگیری‌های مسئولان به اقدام عملی و اختصاص اعتبار منجر شود تا سرای مهر گرگان پس از سال‌ها انتظار، به مرحله بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6965590

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