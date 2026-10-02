به گزارش خبرنگار مهر، رحمت نوروزی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت سرای مهر گرگان در روستای گلند تاریکی اظهار کرد: برای این پروژه در سال‌های گذشته مصوبه‌ای گرفته شد، اما تخصیص اعتبار آن محقق نشد و اکنون باید با پیگیری مسئولان، مسیر تأمین منابع آن مشخص شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: با وجود محدودیت منابع و کاهش اعتبارات عمرانی، نباید پروژه‌های عام‌المنفعه و مرتبط با سالمندان بلاتکلیف بمانند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با بیان اینکه گلستان از استان‌های دارای جمعیت سالمند قابل توجه است، گفت: سرای مهر تنها متعلق به گرگان نیست و باید به عنوان مرکزی برای ارائه خدمات به سالمندان سراسر استان دیده شود.

نوروزی بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی تأکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود بازدید مسئولان ملی و استانی از این پروژه به تصمیم عملی، تأمین اعتبار و تعیین زمان‌بندی برای تکمیل آن منجر شود.

وی همچنین خواستار برگزاری نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان برای بررسی منابع مورد نیاز این پروژه شد و گفت: هدف از پیگیری سرای مهر، اجرای یک طرح عام‌المنفعه و ماندگار برای سالمندان استان است.

نوروزی با اشاره به ظرفیت خیرین در این پروژه اظهار کرد: مجموعه‌ای که برای احداث سرای مهر تلاش کرده، سال‌ها برای تحقق این هدف وقت و هزینه صرف کرده و اکنون انتظار دارد مسئولان نیز در تکمیل آن همراهی کنند.

وی افزود: مجمع نمایندگان استان، استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با هماهنگی و پیگیری مشترک، زمینه استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و مسئولیت اجتماعی را برای تکمیل این مرکز فراهم کنند.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس ادامه داد: پیشنهاد ما برگزاری نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان است تا در این نشست، مسیر تأمین اعتبار و زمان‌بندی اجرای پروژه به‌صورت مشخص تعیین شود.

نوروزی تأکید کرد: پیگیری سرای مهر موضوعی فراتر از مسائل سیاسی و انتخاباتی است و هدف اصلی، تکمیل یک مرکز عام‌المنفعه برای ارائه خدمات به سالمندان استان است.

وی گفت: انتظار داریم نتیجه بازدیدها و پیگیری‌های مسئولان به اقدام عملی و اختصاص اعتبار منجر شود تا سرای مهر گرگان پس از سال‌ها انتظار، به مرحله بهره‌برداری برسد.