طاهری: آمریکا از جنگ طولانی هراس و هرگز توان درگیری بلندمدت را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته که در امامزاده سید حمزه (ع) کاشمر برگزار شد، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، امنیت را از نعمت‌های اصلی کشور دانست اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد درگیری داخلی و اغتشاش است و مردم در اغتشاشات قبلی بساط دشمن را جمع کردند و این بار نیز نیروی انتظامی با حمایت مردم در برابر اغتشاشگران خواهد ایستاد و اجازه بازی با امنیت مردم را نخواهد داد.

امام جمعه کاشمر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند آن روزهای ذلت، وابستگی و بدنامی گذشته، دیگر هرگز تکرار نخواهد شد و پس از جنگ تحمیلی اول نظام اسلامی ققنوس‌وار قوی‌تر از قبل برخاسته است.

وی با بیان اینکه امروز کسانی ایران را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند، گفت: با محاسبات الهی، کشوری که مردمش با ایمان و دارای رهبر الهی است، قدرت اول جهان است و ناوهای آمریکا امروز از دریاهای ما بیرون رفته و در دریای عرب اردو زده‌اند و اگر جنگی آغاز کنند، از آنجا نیز اخراج خواهند شد.

طاهری با اشاره به پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب درباره نابودی اسرائیل و تمجید از شهید سید حسن نصرالله، خاطرنشان کرد: اسرائیل خیلی زود در صفحات تاریخ مدفون و فراموش خواهد شد.