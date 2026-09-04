طاهری: رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت تأکید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که در امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر دو موضوع مهم حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت تأکید دارند و حضور مردم نشان داد محاسبات دشمن درباره ایجاد اختلاف و تضعیف کشور محقق نشده است.
امام جمعه کاشمر افزود: دشمن تصور میکرد مشکلات اقتصادی و فشارهای سیاسی و نظامی میتواند مردم را از نظام جدا کند، اما ملت ایران با وجود مشکلات همچنان در صحنه حضور دارد و توان دفاعی کشور نیز امکان پاسخگویی به تهدیدها را فراهم کرده است.
وی با انتقاد از «روایت ضعف» از وضعیت کشور گفت: مشکلات اقتصادی و کاستیهای کشور را نباید انکار کرد، اما بیان یکجانبه ضعفها و نادیده گرفتن ظرفیتها و دستاوردها میتواند به ابزار تبلیغاتی دشمن تبدیل شود.
طاهری تصریح کرد: مسئولان و فعالان سیاسی پیش از بیان هر سخنی باید توجه کنند که آیا نتیجه آن افزایش امید و انسجام مردم است یا تقویت روحیه دشمن. مطالبهگری برای حل مشکلات ضروری است، اما نباید مشکلات را به گونهای روایت کنیم که دشمن از آن بهرهبرداری کند.
امام جمعه کاشمر با اشاره به ضرورت پرهیز از دوقطبیسازی افزود: نباید هر فردی را که در موضوعات فرهنگی و اجتماعی با ما اختلاف دارد، دشمن تلقی کنیم و در موضوعاتی مانند حجاب، گفتوگو، تبیین و اصلاح باید در اولویت باشد و در مواردی که قانون اقتضا میکند، قانون نیز اجرا شود.
وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که امروز با ما همراه نیستند، لزوماً در جبهه دشمن قرار ندارند و ممکن است به دلیل ضعف در شناخت یا وجود برخی موانع فرهنگی و اجتماعی از ارزشهای مورد انتظار فاصله گرفته باشند.
طاهری همچنین با اشاره به تغییر شیوههای فشار دشمن گفت: دشمن علاوه بر تحریم و تهدید، تلاش میکند از مسیر جنگ فرهنگی و ترویج آسیبهای اخلاقی، جامعه را از درون تضعیف کند و در برابر این اقدامات باید هوشیار بود.
امام جمعه کاشمر با اشاره به شرایط آمریکا اظهار کرد: آمریکا با مشکلات اقتصادی و بدهیهای سنگین مواجه است و اعتبار و نفوذ گذشته خود را از دست داده است و مقاومت ملتها در منطقه نیز نشان داده که هیمنه نظامی آمریکا مانند گذشته بازدارندگی ندارد.
وی تأکید کرد: حفظ وحدت به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست؛ بلکه باید ضمن مطالبه جدی برای حل مشکلات اقتصادی مردم، نقاط قوت کشور نیز دیده شود و با تقویت اقتصاد، علم و امنیت، زمینه پیشرفت و اقتدار بیشتر ایران فراهم شود.
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