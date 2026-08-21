به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی، سیاسی نماز جمعه کاشمر که در امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: انسان نباید هر چیزی را که میشنود منتشر کند؛ چراکه شایعهپراکنی میتواند جامعه را دچار آسیب کند.
امام جمعه کاشمر با اشاره به آغاز هفته دولت و هفته وحدت افزود: در شرایطی که کشور با مسائل مختلف مواجه است، نباید اخبار و شایعاتی را که موجب ناامیدی مردم و خوشحالی دشمن میشود، بدون بررسی منتشر کنیم.
وی در ادامه به موضوع بنزین پرداخت و گفت: افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین هر کدام تبعاتی دارد، اما پیش از هر تصمیمی باید مردم نسبت به طرحها و آثار آن توجیه شوند و دولت نیز برای کاهش تبعات منفی تصمیمات خود برنامه داشته باشد.
طاهری با اشاره به آمار مصرف و تولید بنزین اظهار کرد: بر اساس اعداد مطرحشده، مصرف روزانه کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است و این ناترازی موجب شده بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود.
امام جمعه کاشمر افزود: یکی از مسائل مهم در این زمینه، قاچاق سوخت است و وقتی از یک سو با کمبود بنزین مواجه هستیم و از سوی دیگر بخشی از سوخت از کشور خارج میشود، دولت و مجلس باید برای مقابله با این مسئله چارهاندیشی کنند و تمام فشار را متوجه مردم نکنند.
وی با اشاره به راهکارهای احتمالی توزیع بنزین گفت: سهمیهبندی بر اساس خودرو و همچنین توزیع سهمیه میان مردم از جمله روشهای قابل بررسی است و توزیع سهمیه بر اساس کد ملی میتواند عادلانهتر باشد، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد هویتهای جعلی، نیازمند سازوکار دقیق و اجرای آزمایشی است.
طاهری با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف سوخت و مقابله با قاچاق گفت: مردم باید در مصرف صرفهجویی کنند، اما در کنار آن مسئولان نیز باید با قاچاقچیانی که منابع کشور را هدر میدهند، برخورد جدی داشته باشند. قوانین مجلس و سیاستهای دولت نیز باید جامع و شفاف باشد.
امام جمعه کاشمر خاطرنشان کرد: حمایت از دولت چک سفیدامضا نیست و مردم باید مطالبهگر باشند، اما انتقادها نیز نباید تخریبی شود. دولتی که در شرایط دشوار مسئولیت پذیرفته است، اگر ضعف دارد باید برای تقویت آن کمک کرد تا دشمن نتواند از مشکلات کشور سوءاستفاده کند.
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