طاهری:بیان شجاعانه حرف مردم از تریبون سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه که در امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: بیان شجاعانه حرف مردم از تریبون سازمان ملل مورد توجه مردم قرار گرفت.

امام جمعه کاشمر با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: در شرایطی که کشور حتی برای تأمین سیم خاردار نیازمند واردات بود، مردم هشت سال مقاومت کردند و اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار شود.

وی با تسلیت رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی و اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، از جایگاه علمی و سیاسی این دو شخصیت یاد کرد.

طاهری در ادامه با بیان اینکه مردم امروز بیش از هر چیز نگران اقتصاد و فرهنگ هستند، گفت: همان‌طور که از مردم می‌خواهیم تاب‌آوری داشته باشند، مسئولان نیز باید برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند.

امام جمعه کاشمر با اشاره به نگرانی برخی کسبه درباره مزایده مغازه‌های متعلق به شهرداری اظهار کرد: مسئولان باید در شرایط کنونی به کسبه کمک کنند و به جای ایجاد فشار بیشتر، زمینه افزایش تاب‌آوری بازار را فراهم کنند.

وی با تقدیر از مشارکت مردم و بسیجیان در کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان گفت: مردم جنگ‌طلب نیستند، اما اگر جنگی تحمیل شود، در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و مسئولان نیز باید در کنار مردم و کسبه باشند.