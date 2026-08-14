طاهری:دشمن روی مشکلات اقتصادی حساب باز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته که در امامزاده سید حمزه (ع) برگزار شد، با بیان اینکه دشمن با جنگ رسانهای، شایعهسازی و جنگ شناختی به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است، اظهار کرد: امروز باید در سخنان و تحلیلهای خود، واقعیتهای موجود را برای مردم تبیین کنیم و اجازه ندهیم دشمن روایت خود را بر جامعه تحمیل کند.
امام جمعه کاشمر با تأکید بر ضرورت تبیین مقاومت افزود: مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم به مراتب بیشتر است. تجربه کشورهایی مانند لیبی و وضعیت برخی کشورهای منطقه نشان داده است که اعتماد به قدرتهای خارجی و تسلیم در برابر آنها، لزوماً امنیت و استقلال به همراه نمیآورد.
وی ادامه داد: باید این واقعیتها برای جوانان بیان شود تا بدانند ایستادگی در برابر فشارهای خارجی، انتخابی بدون هزینه نیست، اما تسلیم میتواند هزینههای سنگینتری برای کشور داشته باشد.
طاهری روایت فتح را یکی دیگر از ضرورتهای امروز دانست و اظهار کرد: همانگونه که مشکلات و ضعفها باید مطالبه و پیگیری شوند، دستاوردهای کشور و مقاومت نیز باید برای مردم بیان شود ونباید اجازه داد دشمن تنها روایت خود را از تحولات کشور و منطقه ارائه کند.
امام جمعه کاشمر حفظ اتحاد ملی را از دیگر ضرورتهای شرایط کنونی دانست و افزود: دشمن تلاش میکند اختلافات داخلی را تشدید کند و جامعه را مقابل یکدیگر قرار دهد؛ بنابراین صیانت از وحدت و جلوگیری از گسترش شایعات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در ادامه موضوع حجاب را از دیگر محورهای مورد توجه دشمن دانست و گفت: دشمن با ایرانهراسی، شیعههراسی، دینهراسی و تحریف واقعیتها تلاش میکند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و جامعه باید با شناخت این شیوهها، اجازه ندهد روایتهای رسانهای دشمن جای واقعیت را بگیرد
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