طاهری:کاهش موالید زنگ خطری برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری، در خطبه‌های نماز جمعه امروز که در امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد،اظهار کرد: با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای نظامی دشمن با انتقاد از کم‌توجهی به مسئله کاهش جمعیت، این موضوع را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور دانست و اظهار کرد: به گفته وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی، امسال حدود ۱۰۰ هزار دانش‌آموز کمتر از سال گذشته وارد کلاس‌های درس شده‌اند؛ موضوعی که باید به‌عنوان زنگ خطر کاهش جمعیت مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه کاشمر با مقایسه تهدیدهای نظامی و پیامدهای کاهش جمعیت گفت: در حمله نظامی، آثار خسارت به‌سرعت دیده می‌شود و جامعه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد، اما در جنگ جمعیتی و فرهنگی، آسیب‌ها به‌تدریج شکل می‌گیرند و ممکن است زمانی متوجه عمق آن‌ها شویم که جبرانشان دشوار شده باشد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و دشواری‌های ازدواج و فرزندآوری افزود: کاهش ازدواج و افزایش سن آن، در کنار افت موالید، از مسائلی است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا پیامدهای این روند در آینده بر زندگی سالمندان، تأمین نیروی کار و حمایت‌های خانوادگی نیز اثر خواهد گذاشت.

طاهری با انتقاد از فاصله میان سیاست‌های مصوب و اجرای آن‌ها اظهار کرد: وقتی برای خانواده‌های دارای فرزند، تسهیلاتی مانند واگذاری زمین پیش‌بینی می‌شود، نباید اجرای آن به وعده و انتظار طولانی محدود بماند.

امام جمعه کاشمر همچنین با اشاره به اختلافات سیاسی و بازتاب گسترده برخی درگیری‌ها در فضای مجازی اظهار کرد: گاهی اختلافات و حاشیه‌های رسانه‌ای چنان برجسته می‌شوند که مسائل اصلی کشور در میان انبوه اخبار و اظهارنظرها به حاشیه می‌روند.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و توجه به اولویت‌های اساسی جامعه تأکید کرد و افزود: در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف مواجه است، تقویت امید، انسجام اجتماعی و توجه به مسائل زیربنایی باید در اولویت قرار گیرد.