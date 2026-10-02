به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش در خطبه‌های نماز جمعه آستانه اشرفیه با تبریک هفته انتظامی، با بیان اینکه این هفته با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبهوت و ایران سرافراز» گرامی داشته می‌شود ،اظهار کرد: هفته انتظامی، هفته پاسداشت مردانی است که امنیت را مأموریت، خدمت به مردم را افتخار و دفاع از میهن را عهد خود می‌دانند؛ مردانی که شب و روز خود را برای آرامش و امنیت مردم سپری می‌کنند و در برابر دشمن مقتدر و هوشیار و در برابر مردم خادم و پاسخ‌گو هستند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه اقتدار پلیس قطعاً اقتدار مردم است، افزود: این اقتدار باید تهدیدها را از مرزهای امنیتی شهر دور کند و هم‌زمان در مواجهه با شهروندان با کرامت، قانون‌مداری، اخلاق و مسئولیت‌ پذیری همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه اقتدار پلیس با اعتماد و همراهی مردم استحکام می‌یابد،گفت:باور ما این است که امنیت پایدار با توان و اقتدار پلیس و اعتماد و همراهی مردم استحکام می‌یابد.

حجت الاسلام اختردانش با درود بر بزرگ‌مردان قهرمان و شجاع ایران اسلامی، یاد شهدای فراجا و انتظامی کشور را گرامی داشت و ادامه داد :بیش از ۱۳ هزار شهید کفن‌پوش و سرافراز در نیروی انتظامی کشور تقدیم شده است. همچنین به جانبازان این نیرو، یکایک خدمتگزاران انتظامی و خانواده‌های صبور آنان درود می‌فرستیم و برای این عزیزان که مظلومانه اما مقتدرانه از کشور دفاع می‌کنند، آرزوی سلامتی داریم.

هجرت امام خمینی(ره) به پاریس، انقلاب اسلامی را وارد مرحله تازه‌ای کرد

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به سالروز هجرت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به پاریس در سیزدهم مهرماه، اظهار کرد: پرداختن به تاریخ در خطبه‌های نماز جمعه صرفاً برای مرور تقویم نیست، بلکه باید با حوادث روز پیوند بخورد تا از آن درس بگیریم و ببینیم در میانه جنگ تحمیلی سوم در چه جایگاهی قرار داریم.

وی گفت: رژیم بعث عراق به سرکردگی صدام ملعون، امام خمینی(ره) را از عراق اخراج کرد و برخی کشورهای منطقه نیز از پذیرش ایشان امتناع کردند؛ اما حضرت امام به فرانسه و روستای نوفل لوشاتو در نزدیکی پاریس رفتند و حدود چهار ماه در آنجا مستقر بودند.

حجت الاسلام اختردانش تصریح کرد:این هجرت، رژیم پهلوی را غافلگیر کرد، زیرا آنان گمان می‌کردند امام به لیبی، الجزایر یا یکی از کشورهای مسلمان منطقه خواهد رفت.

وی با بیان اینکه هجرت امام خمینی(ره) به فرانسه موجب اوج‌گیری انقلاب اسلامی شد،گفت: وسایل ارتباط جمعی در فرانسه به مراتب گسترده‌تر و به‌روزتر از عراق بود. در همان نوفل‌ لوشاتو بود که شیخ ابراهیم زکزاکی، جوان سیاه‌پوست آفریقایی، برای نخستین‌بار به محضر امام رسید و بعدها در سال ۱۳۵۸ در ایران نیز با ایشان دیدار کرد و یک جلد قرآن کریم از امام گرفت. امروز میلیون‌ها نفر از پیروان او در جبهه مقاومت اسلامی حضور دارند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با تاکید به فرمایش امام خمینی (ره) که جوانان در کشور بمانند و کشور را محکم کنند، افزود: در همان دوران، شهید مهدی زین‌الدین که رتبه چهارم پزشکی را کسب کرده بود و از چهار دانشگاه معتبر فرانسه دعوت نامه داشت، برای کسب تکلیف نزد امام رفت. حضرت امام فرمودند.

وی با اشاره به رفتار امام خمینی(ره) با مردم نوفل‌لوشاتو گفت: در شب تولد حضرت مسیح(ع)، امام برای اهالی روستا گل و هدیه فرستاد. چند روز بعد، گروهی از مردم نوفل‌لوشاتو با شاخه های گل برای قدردانی نزد ایشان آمدند؛ زیرا ندیده بودند یک رهبر مسلمان برای مسیحیان گل بفرستد.

حجت الاسلام اختردانش با اشاره به اعتراف جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مبنی بر اینکه «تمام دنیا با ما بودند و فقط خدا با ما نبود»، افزود: خدا با امام و ملت ایران بود. حضرت امام در دی‌ماه ۱۳۵۹ به خبرنگار مجله تایم آمریکا گفتند که معادلات جهانی را تغییر خواهیم داد و امروز، پس از بیش از چهار دهه، می‌بینیم این معادلات با انقلاب اسلامی در حال تغییر است.

وی با بیان اینکه ایشان فرمودند مردم آمریکا نیز بیدار خواهند شد و با اطمینان گفتند اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، اظهار کرد:امروز ایستادگی مردم یمن و اعتراض مردم آمریکا به حضور نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، نمونه‌ای از تحقق این وعده‌هاست.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای عزت و آزادی‌خواهی مردم جهان شکل گرفت و در این مسیر شهیدان بسیاری تقدیم شدند، گفت: باید یاد خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان اعصاب و روان، جانبازان قطع نخاعی و همه جانبازانی را که امروز در بستر با سختی نفس می‌کشند، گرامی بداریم؛ عزیزانی که

همچنان پرچم ایران، تصویر امام، شهدا و یاران خود را بر بالای سر دارند و با نگاهشان نشان می‌دهند که این تصاویر، هویت آنان است.

طوفان‌الاقصی، شکست غیرقابل‌ترمیم رژیم صهیونیستی را رقم زد

وی با اشاره به ناتوانی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در پیش‌بینی پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: مسئول وقت سازمان سیا گفته بود انقلاب اسلامی برای ما پدیده‌ای تعریف‌نشده بود. میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، نیز در کتاب خود نوشته بود که ایران، میدان بازی راهبردهای جهانی است. آنان قدرت «الله‌اکبر» را نمی‌شناختند و پس از انقلاب فهمیدند این شعار چه قدرتی دارد.

حجت‌ الاسلام اختردانش با اشاره به سالروز حماسه فلسطین و عملیات طوفان الاقصی در پانزدهم مهرماه افزود: این حادثه باید با مسائل امروز پیوند بخورد، زیرا طوفان الاقصی مهر بطلانی بر بزرگ‌ترین دروغ قرن، یعنی مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی، زد.

وی گفت: خروج نمایندگان ۷۷ کشور از مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، یکی از نشانه‌های آشکار شکست روایت مظلومیت این رژیم است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه رسانه‌های اسرائیلی این صحنه را تف انداختن به صورت اسرائیل و برخی رسانه‌های غربی نیز آن را نشانه انزوای بی‌سابقه این رژیم توصیف کردند، ادامه داد:این همان زلزله در مشروعیت جهانی رژیم صهیونیستی و شکست غیرقابل ترمیم آن است.

وی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی و اشاره به سخنان سیدحسن نصرالله گفت: زمانی که برخی رهبران عرب، حماس را به دلیل عملیات هفتم اکتبر محکوم کردند، شهید رئیسی گفت من دست و بازوی آنان را می‌بوسم. همچنین یکی از نشانه‌های پیروزی مقاومت آن است که وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی می‌گوید اگر مسئولیت وزارت جنگ را بر عهده بگیرد، نخستین اقدامش اطمینان از سوزانده شدن پیکر یحیی سنوار و عاملان هفتم اکتبر خواهد بود.

حجاب گفتمان انقلاب اسلامی است

حجت الاسلام اختردانش با بیان اینکه حجاب امروز گفتمان انقلاب اسلامی، خار چشم و استخوان گلوی دشمن است، اظهار کرد:دستی که چادر و حجاب را محکم می‌گیرد، به یقین در امتداد دست انبیا و اولیایی است که پرچم توحید و حقانیت دین را برافراشتند.

وی افزود:به برادران نیز عرض می‌کنم دست مادران، همسران و دختران باحیا، عفیف و محجبه خود را ببوسند، زیرا ارزش این دستان مقدس از قلم بسیاری از بزرگان کمتر نیست.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه فلسفه حجاب، خانه‌نشینی و عزلت گزینی زن نیست، گفت: اگر قرار بود زن در خانه بماند، حجاب معنا نداشت. حضور سوده همدانی در نماز جمعه امیرالمومنین (ع) و شکایت او از یک مسئول، قیام حضرت زهرا(س) در برابر کودتای سقیقه و ایستادگی حضرت زینب(س) در برابر کاخ ظلم و تزویر نشان می‌دهد که حجاب برای حذف زن از جامعه نیست؛ بلکه برای تأمین حضور اجتماعی اوست تا زن در جامعه با انسانیت، تخصص، استعداد و نبوغ خود حضور داشته باشد.

وی تصریح کرد:ما میان شخصیت زنان و عملکرد آنان تفاوت قائل هستیم و از دختران و زنان این سرزمین بیزار نیستیم؛ بلکه با رفتار نادرست و کشف حجاب مخالفیم.

حجت‌ الاسلام اختردانش با بیان اینکه بانوان، فرزندان این سرزمین هستند و باید مراقب نقشه دشمن باشند، گفت: امیدواریم با اتحاد، انسجام و همدلی بتوانیم در میانه جنگ تحمیلی سوم، کشور را رشد دهیم و بزرگ‌تر کنیم.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: ما باید قوی شویم؛ در عرصه نظامی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و علمی.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه تصریح کرد:امروز وزارت جنگ آمریکا و حتی وزارت خزانه‌داری این کشور به اتاق جنگ تبدیل شده‌اند .

وی گفت: مسئولانی که متولی اقتصاد کشور هستند نیز باید برای مقابله با جنگ اقتصادی، اتاق جنگ خود را تشکیل دهند، تورم را کاهش دهند و دست زیاده خواهان را از ارزاق و سفره مردم کوتاه کنند.