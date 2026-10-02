مطیعی: امنیت سمنان نیازمند همراهی مردم و تقویت نقش نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به تداوم حضور مردم در تجمع‌های شب‌های اقتدار اظهار کرد: حضور مردم نشان می‌دهد که جامعه اجازه نمی‌دهد مسیر کشور به سمت ظلمت و تاریکی بازگردد.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه، پشتوانه‌ای برای نیروهای مسلح است و به آنان روحیه و دلگرمی می‌دهد؛ از سوی دیگر دشمن نیز با مشاهده این همراهی و انسجام اجتماعی، در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بر ضرورت حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و توضیح داد: انسجام مردم و مسئولان از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است و باید این وحدت در عرصه‌های مختلف حفظ و تقویت شود.

مطیعی همچنین با اشاره به نقش نخبگان در پیشرفت کشور، حمایت از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تخصصی را ضروری دانست و اظهار کرد: نخبگان باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند و زمینه برای نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل کشور فراهم شود.

وی با اشاره به برخی از محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب یادآور شد: ایران امروز از قدرت و ظرفیت بالایی برخوردار است و بر اساس تأکیدات ایشان، کشور نباید به عقب بازگردد و باید مسیر پیشرفت و اقتدار خود را ادامه دهد.

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقامه نماز، بر ضرورت توجه بیشتر جامعه به این فریضه الهی تأکید کرد و افزود: نماز باید در زندگی فردی و اجتماعی مردم جایگاه شایسته خود را داشته باشد و برای ترویج و اقامه آن اهتمام بیشتری صورت گیرد.

مطیعی همچنین با اشاره به خروج گسترده آمریکا از عراق، بر ضرورت هوشیاری در برابر تحولات منطقه تأکید کرد و اظهار داشت: در برابر دشمنان نباید تسلیم شد و باید با بصیرت و شناخت درست شرایط حرکت کرد.

وی خاطر نشان کرد: مقاومت در برابر دشمنان هزینه‌هایی دارد، اما هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است و ملت ایران باید با حفظ هوشیاری و وحدت، مسیر خود را ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در ادامه از خدمات پزشکان جهادگر سپاه و بسیج نیز قدردانی کرد و بیان داشت: فعالیت‌های جهادی در حوزه سلامت و ارائه خدمات به مردم، به‌ویژه اقشار نیازمند، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت هفته گرامیداشت فراجا از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان سمنان برای برقراری امنیت و کاهش جرائم قدردانی کرد و خدمات پلیس در حوزه‌های مختلف را شایسته تقدیر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی اجتماعی افزود: برقراری نظم و امنیت، نتیجه تلاش مجموعه‌های مختلف و به‌ویژه نیروهای انتظامی است و اقدامات پلیس در استان سمنان در مسیر کاهش جرم و تأمین امنیت مردم قابل تقدیر است.

وی بر ضرورت همراهی مردم با نیروهای انتظامی و دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت تأکید کرد و گفت: همکاری و مشارکت اجتماعی مردم می‌تواند در ارتقای امنیت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشد.