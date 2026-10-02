ایستادگی ملت ایران آمریکا را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد داوودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه الموت با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته با وجود فشارها و توطئه‌های مختلف، در برابر نظام سلطه ایستادگی کرده و اجازه نداده است اراده دشمن بر کشور تحمیل شود.

وی افزود: آمریکا با وجود همه امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، در برابر ملت ایران و اراده مردم با شکست مواجه شده و مقاومت مردم ایران نشان داده است که نظام سلطه نمی‌تواند خواسته‌های خود را بر ملت ایران تحمیل کند.

امام جمعه الموت در ادامه با اشاره به اهمیت نماز و نماز جمعه اظهار کرد: بالاترین ذکر خدا نماز است و خداوند در قرآن کریم می‌فرماید هنگامی که ندای اقامه نماز جمعه داده می‌شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و برای حضور در نماز جمعه تلاش کنید و در رفتن به سوی ذکر خدا سبقت بگیرید.

داوودی با بیان اینکه یکی از بالاترین مصادیق ذکر خداوند، اقامه نماز جمعه است، افزود: اگر نماز بالاترین ذکر خداوند است، از بالاترین ذکرها اقامه نماز جمعه است و مؤمنان باید نسبت به حضور در این فریضه اهتمام داشته باشند.

وی روز جمعه را بهترین روز هفته دانست و عنوان کرد: جمعه روز شست‌وشوی قلب و به نمایش گذاشتن بندگی انسان در برابر معبود حقیقی است و حضور در نماز جمعه فرصتی برای تقویت ارتباط انسان با خداوند و تجدید عهد بندگی است.