به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه اردستان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر استقلال، عزت و عظمت را طی کرده است و امروز ایران به عنوان یک قدرت جهانی مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: اگر محاسبات مادی را کنار بگذاریم و با محاسبات الهی و با توجه به مردمی که دل‌بسته پیامبر اکرم (ص) و ارزش‌های دینی هستند به موضوع نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید به حضور مردم در چنین شرایطی افتخار کرد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌های مختلف، نشانه حمایت و پشتیبانی آنان از نظام اسلامی است و این حضور باید برای تقویت مسیر پیشرفت و اقتدار کشور ادامه پیدا کند.

دهشیری تصریح کرد: دشمن با تمام توان تلاش کرد نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما امروز به دلیل نگرانی از آسیب‌پذیری، از خلیج فارس به سمت دریای عرب پناه برده است و به فضل الهی از آن منطقه نیز اخراج خواهد شد.

وی بیان کرد: در عین حال نباید از نیرنگ و توطئه‌های دشمن غافل شد؛ دشمن همچنان به دنبال طراحی و اجرای نقشه‌های مختلف است و باید با هوشیاری و آمادگی در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرد.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: تحلیل‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آمریکا میان گزینه‌هایی مانند جنگ و اعمال فشار از طریق تهدیدهای نظامی و گزینه‌های دیگر گرفتار شده است و نمی‌تواند تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند.

دهشیری اضافه کرد: اگر آمریکا گزینه جنگ را انتخاب کند و بخواهد با یک حمله سریع ضربه‌ای وارد کرده، اعلام پیروزی کند و از ایران خارج شود، باید بداند که این اقدام می‌تواند برای خود آنها به یک باتلاق تبدیل شود و به آسانی از پیامدهای آن رهایی نخواهند یافت.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند آمریکا را به آغاز حمله تحریک کنند، اما باید بدانند که حرکات، رفت‌وآمدها، رایزنی‌ها، یارگیری‌ها و حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های آنان زیر نظر است.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: همان‌گونه که حضور آمریکا در عراق با مقاومت مردم این کشور و اقدامات صورت‌گرفته با چالش‌هایی مواجه شده است، دشمنان باید بدانند که ملت ایران نیز در برابر آنان ایستادگی خواهد کرد؛ ما می‌مانیم و آنان باید منطقه را ترک کنند.

دهشیری با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده درباره احتمال ایجاد آشوب و اقدامات ایذایی در کشور گفت: در برابر چنین توطئه‌هایی، یکی از راه‌های مقابله، حضور گسترده مردم در میدان‌ها و خیابان‌هاست؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته و دارند.

وی از حضور نیروهای «جان‌فدایان» در برنامه‌های اخیر قدردانی کرد و افزود: این نیروها باید آمادگی خود را حفظ کنند تا در صورت شکل‌گیری هرگونه توطئه، در همان مراحل اولیه با آن مقابله شود.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: دشمن برای اهداف ناحق و منافع مادی خود تلاش می‌کند، اما ملت ایران برای حق و دفاع از کشور ایستاده است و تا زمانی که ملت ما مقاوم، مبتکر، مانع نفوذ دشمن و منسجم باشد، دشمن نخواهد توانست به اهداف خود دست پیدا کند.

هفته نیروی انتظامی؛ قدردانی از حافظان امنیت

دهشیری با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی از دهم مهرماه اظهار کرد: این هفته را به نیروهای انتظامی در سراسر کشور، به‌ویژه نیروهای خدوم شهرستان اردستان و عزیزانی که در نماز جمعه حضور دارند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی افزود: هفته نیروی انتظامی امسال با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» آغاز شده است و امیدواریم این شعار در عمل نیز محقق شود و ملت ایران شاهد مجاهدت‌های نیروهای فراجا برای حفظ عزت و سربلندی کشور باشد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مجموعه‌ای خدوم است که در عرصه‌های مختلف زندگی مردم حضور دارد؛ از زمان تولد و دوران سربازی گرفته تا دریافت گواهینامه، رسیدگی به تخلفات، پیشگیری از وقوع جرم، مدیریت ترافیک، مشاوره و مددکاری، مراقبت از فضای مجازی و ده‌ها مأموریت دیگر.

دهشیری تصریح کرد: مبارزه با اشرار، قاچاقچیان، سوداگران مرگ و افرادی که برای جامعه ناامنی ایجاد می‌کنند نیز بر عهده همین نیروست و نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه، دستورات قضایی را اجرا می‌کنند.

وی بیان کرد: در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی نیز نیروهای انتظامی حضور دارند و در کنترل ورود و خروج افراد نقش‌آفرینی می‌کنند؛ این نیروها بدون تعطیلی در شبانه‌روز مشغول خدمت هستند و اگرچه شیفت آنان جابه‌جا می‌شود، اما کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها تعطیل نمی‌شوند.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به دشواری‌های فعالیت نیروهای انتظامی گفت: این نیروها گاهی در شادی و عزا مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و حتی برخی افراد قدرناشناس یا افراد شرور آنان را مورد اتهام قرار می‌دهند، در حالی که بخش مهمی از امنیت جامعه مرهون تلاش همین نیروهاست.

دهشیری بیان کرد: در حوادث و درگیری‌های مختلف نیز نیروهای انتظامی در صف نخست حضور داشته‌اند و شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند؛ بنابراین جامعه باید خدمات و فداکاری‌های این نیروها را ببیند و قدردان آنان باشد.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی باید در عین برخورداری از اقتدار برای اجرای قانون، از مهربانی و انعطاف نیز برخوردار باشد؛ برای نمونه، معتادان باید در مواردی به عنوان افراد گرفتار و بیمار مورد توجه قرار گیرند و برای اصلاح و بازگشت آنان به جامعه تلاش شود، در حالی که با سارقان و مجرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد و آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به مفهوم مطرح‌شده در جشنواره «صدرا» گفت: صحت عمل، درستکاری، رشادت و امانتداری از ویژگی‌هایی است که باید در نیروهای انتظامی وجود داشته باشد و امیدواریم صحت عمل، درستکاری، رشادت و امانتداری نیروهای فراجا روزبه‌روز بیشتر شود و این ویژگی‌ها برای همه ما سرمشق باشد.

ضرورت توجه به سالمندان و نخبگان

دهشیری با اشاره به هفته سالمندان اظهار کرد: سالمندان سایه‌ای هستند که در آینده بر سر همه ما خواهند بود؛ بنابراین باید آنان را پاس بداریم و به آنها احترام بگذاریم.

وی ادامه داد: سالمندان روزگاری مانند ما نوجوان و جوان بوده‌اند و اکنون دوران میان‌سالی را پشت سر گذاشته‌اند؛ فرزندان و دیگر اعضای خانواده باید در دوران سالمندی در کنار آنان باشند و به‌ویژه پدر و مادر سالمند خود را حمایت کنند.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به روز نخبگان خاطرنشان کرد: کشور ما در عرصه‌های مختلف نخبگان فراوانی دارد و مسئولان باید قدردان این سرمایه‌های علمی و انسانی باشند و با میدان دادن به آنان، زمینه ماندگاری نخبگان در کشور و جلوگیری از مهاجرت آنان را فراهم کنند.

سالروز هجرت امام خمینی (ره) به پاریس

دهشیری با اشاره به سیزدهم مهرماه و سالروز هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس خاطرنشان کرد: پس از آنکه امام خمینی (ره) در عراق با محدودیت‌هایی مواجه شد، تصمیم گرفتند از مسیر کویت به پاریس بروند، اما کویت نیز از ورود ایشان جلوگیری کرد و امام راحل از همان‌جا تصمیم گرفتند به همراه فرزندشان حاج احمد خمینی (ره) به پاریس عزیمت کنند.

وی بیان کرد: حضور امام خمینی (ره) در پاریس زمینه تسریع در روند پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کرد و این مناسبت نیز یادآور بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران است.

هفتم اکتبر و مسئله فلسطین

امام‌جمعه اردستان با اشاره به سالگرد عملیات هفتم اکتبر تصریح کرد: حماس در هفتم اکتبر اقدامی انجام داد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، برای رژیم صهیونیستی قابل ترمیم نبود و این حادثه بار دیگر مسئله فلسطین را در افکار عمومی جهان برجسته کرد.

دهشیری اضافه کرد: رژیم صهیونیستی در ادامه این حوادث، حملات گسترده‌ای انجام داد که به کشته و مجروح شدن شمار زیادی از مردم و ویرانی گسترده در فلسطین منجر شد، اما مسئله فلسطین بار دیگر در سطح جهانی مطرح شد.

وی بیان کرد: امروز آثار سیاسی و بین‌المللی این مسئله را نیز می‌توان مشاهده کرد و واکنش برخی هیئت‌های دیپلماتیک به حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی، نشان‌دهنده تغییراتی در فضای جهانی نسبت به این رژیم است.

قدردانی از مردم عراق و مقاومت یمن

امام‌جمعه اردستان با اشاره به مواضع اخیر عراق در قبال ایران گفت: مردم عراق نسبت به برخی تصمیمات دولت این کشور درباره محدودیت پروازهای ایران واکنش نشان دادند و روابط دیرینه میان دو ملت را یادآوری کردند.

دهشیری ادامه داد: مردم عراق در این عرصه حمایت خود را از مردم ایران نشان دادند و امیدواریم محدودیت‌های هوایی و دریایی علیه ایران به درازا نکشد و این اقدامات ناکام بماند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: مقاومت یمن نیز همچنان در میدان حضور دارد و امیدواریم جریان مقاومت بتواند مسیر خود را با قدرت ادامه دهد و شاهد پیروزی آن باشیم.

امنیت؛ سرمایه‌ای که با حضور مردم حفظ می‌شود

امام‌جمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت گفت: امنیت نه خریداری‌شدنی است و نه اجاره‌کردنی؛ امنیت آفریدنی است و برای تحقق آن هم به نرم‌افزار و هم به سخت‌افزار امنیت نیاز داریم.

دهشیری خاطرنشان کرد: بخش نرم‌افزاری امنیت شامل قانون، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، رصد و پایش حرکات و نقل‌وانتقالات دشمن و به‌کارگیری ابزارهایی برای خنثی کردن اقدامات آنان است، اما بخش مهم سخت‌افزاری امنیت، حضور مردم در عرصه‌های مختلف است.

وی بیان کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها به این دلیل است که مردم نقش‌آفرین و پشتیبان امنیت کشور هستند و حضور آنان در کنار نیروهای انتظامی و مسئولان، موجب تقویت امنیت می‌شود.

امام‌جمعه اردستان تصریح کرد: مسئولان نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند. اگر مسئولان به جایگاه و مسئولیت خود علاقه‌مند هستند، باید بدانند که حفظ این جایگاه در گرو حفظ امنیت است و حضور در میان مردم بخشی از این مسئولیت به شمار می‌رود.

دهشیری با اشاره به حضور برخی مسئولان در تجمعات شبانه گفت: از مسئولانی که به صورت مستمر در کنار مردم حضور پیدا می‌کنند، همچنین اعضای شورای تأمین و دیگر مسئولانی که در صحنه حاضر هستند، قدردانی می‌کنیم.

وی بیان کرد: حضور مسئولان در میان مردم باید برای تقویت پیوند میان مردم و مسئولان و حفظ امنیت شهرستان ادامه پیدا کند؛ همان‌طور که امام خمینی (ره) نیز همواره بر قدردانی مسئولان از مردم و خدمتگزاری به آنان تأکید داشتند.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی در اردستان

امام‌جمعه اردستان با طرح مطالبه‌ای امنیتی تاکید کرد: انتظار می‌رود کل شهرستان تحت پوشش دوربین‌های دقیق و سامانه‌های نظارتی قرار گیرد تا در صورت ورود و خروج خودروهای مشکوک، امکان ردیابی آنها وجود داشته باشد.

دهشیری یادآور شد: دوربین‌های پلاک‌خوان باید در مسیرهای اصلی، از جمله محور اردستان به اصفهان و جاده‌های ترانزیتی نصب و تقویت شوند تا امکان شناسایی و ردیابی خودروها وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برخی راه‌های فرعی و مسیرهایی که امکان خروج خودروها از مسیرهای اصلی و عبور از اطراف شهرک‌ها را فراهم می‌کنند نیز باید مورد توجه قرار گیرند و برای کنترل این مسیرها تدابیر لازم اندیشیده شود.

امام‌جمعه اردستان تأکید کرد: این موارد از جمله هشدارها و مطالبات امنیتی مردم است و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه این مطالبه را جدی بگیرند و برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی شهرستان اقدام کنند.