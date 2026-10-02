اقتدار پلیس در گرو تعامل بیشتر با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر جمعه در آیین نماز جمعه یزد و پیش از خطبه‌های نماز جمعه، با گرامیداشت هفته فراجا اظهار کرد: هفته فراجا فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجاهدانی است که در عمل خدمت به مردم را تعریف کرده‌اند و همواره در خط مقدم حفظ امنیت، آرامش و صیانت از حقوق مردم قرار دارند.

وی افزود: پلیس در تراز انقلاب اسلامی، پلیسی مکتبی، مقتدر، هوشمند، دانا و باکفایت و از همه مهم‌تر متکی به خاستگاه و پشتوانه مردم است؛ رزمندگانی که جان خود را فدای مردم کرده و برای آرامش و آسایش آنان تلاش می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به مأموریت‌های پلیس در سال‌های گذشته گفت: نیروهای انتظامی در همه توطئه‌های دشمن و اغتشاشات، به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، با وجود دست خالی از اموال و جان مردم و بیت‌المال دفاع کردند و در این مسیر شهدای گرانقدری تقدیم شد.

حضور پلیس در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه

دلیری با اشاره به نقش انتظامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی عنوان کرد: در این جنگ‌ها، مقرهای انتظامی در نقاط مختلف کشور مورد حمله قرار گرفت، اما مأموریت پلیس متوقف نشد و حتی گشت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم افزایش یافت.

وی ادامه داد: انتظامی در کنار مأموریت تأمین امنیت، در پازل دفاعی کشور نیز قرار گرفت و نیروهای انتظامی در کنار سایر مدافعان، از شهرها و مردم دفاع کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین با اشاره به عملکرد نیروهای تکاوری گفت: تعداد قلیلی از تکاوران ارزشمند مجموعه تکاوری یگان ویژه اصفهان توانستند در دشت مهیار در برابر نیروهای آمریکایی موسوم به «دلتا فورس» ایستادگی کنند و آنها را از حوزه سرزمینی کشور فراری دهند.

باب شهادت در انتظامی همچنان باز است

دلیری با بیان اینکه باب شهادت در مجموعه انتظامی همچنان باز است، گفت: نیروهای انتظامی برای اعتلای نظم و امنیت روزانه به شهادت می‌رسند.

وی افزود: از سال ۱۴۰۴ تا امروز، به‌طور میانگین هر سه روز دو شهید از مجموعه انتظامی تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران شده تا امنیت، آسایش و آرامش مردم برقرار باشد.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه پلیس از مرز تا مرکز و از کوچه تا اتوبان، در دشت، دریا، کوه و بیابان حضور دارد، تصریح کرد: نقطه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که پلیس در آن حضور نداشته باشد و قدمگاه نیروهای انتظامی نشده باشد.

یزد نیازمند مجاهدت بیشتر انتظامی است

دلیری با اشاره به جایگاه یزد گفت: مفتخریم که در پلیس استان یزد و در دارالعباده خدمت می‌کنیم و باید متناسب با نام زیبای یزد و یزدی‌ها، شبانه‌روزی تلاش کنیم.

وی افزود: امام شهید ما، کارکنان انتظامی را «مجاهد فی‌سبیل‌الله» خطاب کرده و این عنوان برای ما افتخار و موجب مباهات است. برآورد دو ماهه‌ای که دارم نیز نشان می‌دهد مجموعه انتظامی شایستگی این عنوان ارزشمند را دارد.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: به تعبیر شهید قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی ایران حرم است و من اضافه می‌کنم که قلب این حرم یزد است؛ بنابراین این استان نیازمند مجاهدت بیشتری از سوی کارکنان انتظامی است.

قدردانی از همراهی مردم یزد

دلیری ضمن قدردانی از مردم استان یزد اظهار کرد: از مردم گوشه‌گوشه استان، از مرکز یزد تا آخرین روستا، به دلیل پشتیبانی از امنیت تشکر می‌کنم. مشارکت مردم در حوزه امنیت در استان بی‌نظیر است.

وی مطالبه‌گری منطقی مردم را ارزشمند دانست و افزود: مطالبه‌گری درست، عقلایی و مبتنی بر منطق برای پلیس بسیار ارزشمند است و از این مطالبات بهره‌مند می‌شویم. تلاش خواهیم کرد در راستای مطالبات به‌حق مردم، برنامه‌ریزی‌های بهتری داشته باشیم.

تشکر از حمایت نماینده ولی‌فقیه و مسئولان استان

فرمانده انتظامی استان یزد با قدردانی از آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، گفت: ایشان در این مسیر همراهی و پشتیبانی بسیار خوبی از نیروهای مسلح و به‌ویژه مجموعه انتظامی دارند و قدردان این محبت‌ها هستیم.

وی همچنین از آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی، علما و فضلای استان، استاندار یزد، فرمانده سپاه الغدیر، معاونان و فرماندهان سپاه و بسیج، مجموعه دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح قدردانی کرد.

دلیری افزود: اصحاب رسانه و مطالبه‌گران فضای مجازی نیز موضوعاتی را که در جامعه مشاهده می‌کنند برای ما ارسال می‌کنند و این موضوع زمینه برنامه‌ریزی منسجم پلیسی را فراهم می‌کند. از صداوسیما نیز که در حوزه فرهنگ‌سازی به مجموعه انتظامی کمک می‌کند، تشکر می‌کنم.

فرهنگ مردم یزد، بزرگ‌ترین موهبت این استان است

دلیری با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی مردم یزد گفت: استان یزد از موهبت‌های الهی بسیاری برخوردار است، اما بالاترین موهبت الهی در این استان، فرهنگ بالای مردم یزد است.

وی ادامه داد: مردم یزد فرهنگ متعالی دارند؛ فرهنگ اعتقادی، ایمانی، آرامش، تواضع و توجه به قانون و قانونمندی. با وجود اینکه یزد میزبان مردم استان‌های مختلف با فرهنگ‌های متنوع است، فرهنگ غالب همچنان فرهنگ یزدی است.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: مردمی که چنین فرهنگ متعالی دارند، مسائل امنیتی کمتری خواهند داشت و همین فرهنگ، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت استان است.

خود را خادم و نوکر مردم می‌دانیم

دلیری با تأکید بر اینکه مجموعه انتظامی خود را موظف به خدمت به مردم می‌داند، گفت: خودمان را موظف به نوکری مردم می‌دانیم و به این خادمی و نوکری افتخار می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم خداوند کمک کند برای مردمی که شب‌های متعدد و متوالی، بدون توقع و چشمداشت و بدون دعوت، تا پاسی از شب پرچم در دست حضور دارند، خدمت کنیم و امنیت آنان را در حد متعالی حفظ کنیم.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه هدف پلیس، ارائه الگویی از انتظامی هوشمند، هدفمند و با تدبیر است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در یزد الگویی مناسب از انتظامی هوشمند و هدفمند را به کشور ارائه کنیم.

وی در پایان از مدیران، فرماندهان، رؤسا، مجموعه یگان ویژه، تکاوران، پلیس‌های تخصصی و سربازان انتظامی استان که شبانه‌روز مشغول خدمت هستند، قدردانی کرد و گفت: شعار و حرف دل من این است که «ما در انتظامی، کل انتظامی هستیم و جز انتظامی، کل انتظامی است» و این فرهنگ سازمانی را توسعه خواهیم داد تا فاصله‌ها کمتر شود و بتوانیم بهتر در خدمت مردم باشیم.