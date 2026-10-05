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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

امام جمعه یزد بر حفظ اتحاد و میدان‌داری مردم تأکید کرد

امام جمعه یزد بر حفظ اتحاد و میدان‌داری مردم تأکید کرد

یزد- نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت هوشیاری و حضور مردم در عرصه‌های مختلف، مقابله با تهدیدهای نظامی، اقتصادی و فرهنگی را نیازمند اتحاد و میدان‌داری مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با موکب‌داران و میدان‌داران دارالعباده یزد اظهار کرد: دشمن در سه جبهه نظامی، اقتصادی و فرهنگی فعال است و برای هر سه عرصه برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: در جبهه اقتصادی همه دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در کنار دولت برای حل مشکلات تلاش کنند و با همکاری و هم‌افزایی، موانع موجود را پشت سر بگذارند.

امام جمعه یزد جبهه فرهنگی را نیز نیازمند تلاش مستمر دانست و گفت: فعالیت فرهنگی باید با برنامه، تدبیر، ظرافت و به صورت آرام و منطقی دنبال شود و هیچ‌کس نباید نسبت به این عرصه بی‌تفاوت باشد.

ناصری با اشاره به شرایط موجود، جبهه نظامی و امنیتی را از عرصه‌های ضروری عنوان کرد و ادامه داد: حضور، قدرت و توان لازم برای این میدان با اتحاد و همراهی مردم شکل می‌گیرد.

وی بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد و گفت: با گناه، اختلاف و تفرقه نمی‌توان انتظار نصرت الهی داشت و تقوا، وحدت و انسجام از الزامات موفقیت در این مسیر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد همچنین بر نقش مساجد و محلات در سازماندهی ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و افزود: مساجد و محلات باید برای میدان‌داری، حضور مردمی و تأمین و پشتیبانی از عرصه‌های مختلف برنامه‌ریزی و ظرفیت‌های مردمی را برای کمک به کشور به میدان بیاورند.

کد مطلب 6968620

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    نظرات

    • میثم IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      جانم فدای ایران
    • زهرا IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      انشالله

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