مواضع مسئولان در برابر دشمن باید قاطع و انقلابی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صفری، با تأکید بر اینکه منطق حاکم بر دنیا و مجامع بین‌المللی، منطق زور و قدرت است، اظهار کرد: اگر ضعیف باشیم، زیر پا له می‌شویم و باید با عزت با دشمن برخورد کرد.

وی افزود: برخورد عزت‌مندانه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، نشان‌دهنده جایگاه عظیم ملت ایران است. ارسال پیام‌های دوگانه یا رفتارهای انفعالی، تنها باعث جسورتر شدن دشمن می‌شود؛ از این‌رو مواضع مسئولان باید قاطع و انقلابی باشد.

امام جمعه هیر ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادگران، نیروهای انتظامی، معلمان و دانش‌آموزان باتوجه به ظرفیت‌های بالای بخش هیر در حوزه صنعت و کشاورزی، بر ضرورت جلب سرمایه‌گذار و همکاری بخش خصوصی برای رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد.