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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

آتش‌سوزی در منطقه گردشگری تالاب نئور به‌طور کامل مهار شد

آتش‌سوزی در منطقه گردشگری تالاب نئور به‌طور کامل مهار شد

اردبیل- فرماندار اردبیل از مهار کامل آتش‌سوزی درمراتع پیرامون تالاب نئور با تلاش سریع و به‌موقع نیروهای امدادی،آتش‌نشانی، دستگاه‌های متولی و مشارکت مردمی،سازمان های مردم نهاد،دهیاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اعلام این خبر اظهار کرد: با وجود وزش باد شدید و گستردگی حریق، نیروهای آتش‌نشانی و عوامل امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را با جدیت آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور میدانی خود به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار منطقه در محل حادثه افزود: باهماهنگی مطلوب میان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همکاری صمیمانه اهالی منطقه،هلال احمر سازمان های مردم نهاد،و شهرداری هیر، دهیاری ، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار و از سرایت آن به سایر بخش‌ها جلوگیری شد.

فرماندار اردبیل ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تمام عوامل امدادی و مردم محلی، از عموم هم‌استانی‌ها، گردشگران و مسافران خواست تا با توجه به شرایط فصلی و پوشش گیاهی منطقه، از روشن کردن آتش در تفرجگاه‌ها، مراتع و مناطق گردشگری جداً خودداری کرده و در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشند.

کد مطلب 6932264

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