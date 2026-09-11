نبود صنایع تبدیلی، مشکل اساسی بخش هیر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری، در خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: راه پیروزی و آینده کشور، مقاومت و ایستادگی است و هیچ راه دیگری جز ایستادگی در برابر دشمن وجود ندارد و شهید ماشاالله پیل‌افکن نمونه‌ای از مقاومت بود که به‌تنهایی در برابر نیروهای دشمن ایستادگی کرد و دشمن را به زانو درآورد.

وی افزود: مطالبه مردم این است که مسیر مقاومت ادامه پیدا کند و تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که مذاکره به‌تنهایی راهگشا نبوده و دشمن حتی در جریان مذاکره اقدام به حمله کرده است و دشمن در انتظار فرصت برای ضربه زدن است و هرگونه تعلل و غفلت می‌تواند زمینه‌ساز آسیب و حمله مجدد دشمن شود.

امام جمعه هیر گفت: نبود صنایع تبدیلی یکی از مشکلات اساسی بخش هیر است؛ کشاورزان و باغداران منطقه یک سال برای تولید محصولات خود زحمت می‌کشند، اما به دلیل نبود بازار مناسب و صنایع تبدیلی، ناچار می‌شوند محصولات خود را با قیمت پایین به دلالان بفروشند.

حجت الاسلام صفری در پایان تأکید کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای عرضه و فرآوری محصولات کشاورزی و باغی می‌تواند از متضرر شدن تولیدکنندگان جلوگیری کرده و زمینه رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند از مسئولان خواستار توجه ویژه به مشکلات اقتصادی، تولیدکنندگان، کشاورزان و باغداران منطقه هستم.