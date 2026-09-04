به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن صفری در خطبههای نماز جمعه شهر هیر با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا به معنای دوری از گناه و معصیت الهی است و اگر انسان واجبات الهی را انجام داده و از گناه دوری کند، مشمول رحمت و برکات خداوند خواهد شد.
امام جمعه هیر با بیان اینکه نهی از فساد و گناه یک تکلیف الهی است، افزود: عمل به دستورات خداوند زمینهساز آرامش در زندگی انسان است و آرامش واقعی با اطاعت از خداوند به دست میآید، نه با ثروت و امکانات مادی.
وی همچنین بر ضرورت دشمنشناسی و حفظ اقتدار جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: دشمن برای ضربه زدن و نابودی جامعه برنامهریزی میکند و باید با شناخت توطئهها و نقشههای دشمنان، با قدرت و هوشیاری در برابر آنها ایستادگی کرد.
صفری در ادامه با تأکید بر ضرورت فعالتر شدن مساجد منطقه هیر بیان کرد: هیئت امنای مساجد باید فعالیت بیشتری داشته باشند و لازم است سه نوبت اذان در مساجد سراسر منطقه پخش شود تا فضای معنوی و مذهبی جامعه تقویت شود.
پیگیری مشکلات روستای کریق
امام جمعه هیر با اشاره به سفر خود به روستای کریق و دیدار با اهالی شیعه و اهل سنت این روستا گفت: در این سفر مشکلات اساسی روستا بررسی و پیگیریهای لازم برای رفع آنها انجام شد.
وی مشکل آب شرب را یکی از مطالبات اصلی اهالی عنوان کرد و افزود: مقرر شده موضوع واگذاری کنتور آب با کمترین هزینه ممکن بررسی و اجرایی شود.
حجت الاسلام صفری همچنین درباره مشکل سالن ورزشی روستا گفت: مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل برای فراهم کردن زمینه کلنگزنی و اجرای این پروژه قول مساعد داده است.
وی مشکل آنتندهی و پوشش ارتباطی را دیگر مطالبه اهالی کریق عنوان کرد و گفت: مقرر شده با احداث چند دکل در منطقه، مشکل پوشش ارتباطی روستا برطرف شود.
تسریع در اجرای شهرک امام رضا(ع) هیر
امام جمعه هیر در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری طرح نهضت ملی مسکن در این شهر اشاره کرد و گفت: مدیرکل راه و شهرسازی قول مساعد داده است هرچه سریعتر زمینه کلنگزنی شهرک امام رضا(ع) در قالب طرح نهضت ملی مسکن فراهم شود.
وی افزود: این طرح با هدف تأمین مسکن جوانان هیر دنبال میشود و مقرر شده مسئولان مربوطه هر چهارشنبه در شهر هیر حضور یافته و با همکاری شهرداری، اقدامات لازم برای آمادهسازی و آغاز عملیات اجرایی این شهرک را پیگیری کنند.
حجت الاسلام صفری در پایان بر ضرورت همکاری و همدلی مسئولان و مردم برای رفع مشکلات و فراهم کردن زمینه توسعه و آبادانی منطقه هیر تأکید کرد.
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