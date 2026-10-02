امام جمعه زهک: احیای تولید روستایی باید اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، پاسداشت این ایام را گرامی‌داشت و اظهار کرد: ایمان، اراده و حضور مردم از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است و حفظ این سرمایه اجتماعی نیازمند تقویت انسجام ملی است.

امام جمعه زهک با اشاره به تحولات منطقه‌ای و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، بر اهمیت توجه به عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: انسجام میان اقشار مختلف مردم سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

راشکی همچنین با اشاره به تحولات جنگ اخیر و محاسبات آمریکا اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با اعمال فشار و ایجاد محدودیت می‌تواند کشور را با بحران مواجه کند، اما مقاومت و همراهی مردم، این محاسبات را با چالش روبه‌رو کرد.

وی افزود: دشمن در پی ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن انسجام اجتماعی است، اما حفظ وحدت و همبستگی مردم مانع از تحقق این اهداف شده است.

امام جمعه زهک با اشاره به همراهی مردم عراق با ملت ایران در برابر برخی محدودیت‌های اعمال‌شده، بر ضرورت تفکیک مواضع مردم از عملکرد برخی مسئولان تأکید کرد و این همراهی را نشانه‌ای از پیوند میان ملت‌های منطقه دانست.

وی همچنین بر اهمیت نقش رسانه و دیپلماسی در تبیین واقعیت‌های تحولات جنگ تأکید کرد و حضور مردم در اجتماعات شبانه را نشانه حمایت آنان از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

توجه به ظرفیت نخبگان در مناطق کمتر برخوردار

راشکی با اشاره به روز نخبگان، بر ضرورت بازنگری در شناسایی استعدادهای جامعه تأکید کرد و گفت: بسیاری از دانش‌آموزان و مردم، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی برخوردارند که باید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین با تبریک روز نیروی انتظامی به نیروهای انتظامی، مرزبانی، راهور و دیگر نیروهای مسلح، از تلاش آنان برای تأمین امنیت قدردانی کرد.

امام جمعه زهک با اشاره به شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان، خدمت در لباس انتظامی و مرزبانی را مسئولیتی خطیر دانست و افزود: امنیت خانه‌ها، خیابان‌ها و مرزهای کشور حاصل تلاش نیروهایی است که در نقاط مختلف، به‌ویژه مناطق مرزی، از امنیت مردم پاسداری می‌کنند.

احیای تولید روستایی با اقدام عملی

راشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز روستا و عشایر، بر ضرورت حمایت عملی از روستاییان و احیای ظرفیت‌های تولیدی روستاها تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم قابل توجه جمعیت روستایی در سیستان و بلوچستان گفت: توجه به نیازها و ظرفیت‌های روستاها در این استان اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت تولید و معیشت خانوارها استفاده شود.

امام جمعه زهک با اشاره به نقش گذشته روستاهای سیستان در تولید محصولات کشاورزی و دامی، کاهش فعالیت‌های تولیدی در روستاها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: روز روستا نباید صرفاً به برگزاری مراسم، بازدیدهای مناسبتی و افتتاح طرح‌ها محدود شود، بلکه باید فرصتی برای برنامه‌ریزی و اقدام عملی در راستای تقویت تولید روستایی باشد.

راشکی با اشاره به نقش دامداری و نگهداری حیوانات اهلی در معیشت خانواده‌های روستایی اظهار کرد: حتی خانواده‌هایی که شرایط اقتصادی دشوارتری دارند، با نگهداری چند رأس دام یا تعدادی مرغ و جوجه بخشی از زندگی خود را به این فعالیت‌ها وابسته کرده‌اند؛ بنابراین حمایت از تولید روستایی می‌تواند به تقویت معیشت و امید به زندگی این خانواده‌ها کمک کند.

وی در پایان بر فراهم کردن زمینه بازگشت روستاییان به فعالیت‌های تولیدی و تحقق مهاجرت معکوس تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای تبدیل هر روستا به یک کانون تولید و هر خانه روستایی به یک واحد فعال در عرصه تولید شد.