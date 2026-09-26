به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۹ کلاسه متوسطه استثنایی شهرستان زهک عصر شنبه با حضور فرماندار زهک، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش استثنایی استان، جمعی از مسئولان، خیرین و خانوادههای دانشآموزان به بهرهبرداری رسید.
روحالله جهانتیغ، فرماندار زهک، در این مراسم توسعه و تقویت فضاهای آموزشی را یکی از مسیرهای مهم تحقق عدالت آموزشی عنوان کرد و گفت: فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان و توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای آنان، از اولویتهای مهم است.
وی افزود: دانشآموزان توانخواه پیش از آنکه نیازمند توجه ترحمآمیز باشند، شایسته برخورداری از فرصتهای برابر برای یادگیری، رشد و شکوفایی استعدادهای خود هستند و ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد میتواند زمینه حضور مؤثرتر آنان در جامعه را فراهم کند.
فرماندار زهک با قدردانی از خیرین مدرسهساز، بهویژه دولتآبادی، اظهار کرد: مشارکت خیرین در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی، سرمایهگذاری ماندگاری برای آینده دانشآموزان و خانوادههای آنان است.
جهانتیغ تأکید کرد: آموزش برای همه افراد جامعه، بدون توجه به تفاوتها و محدودیتها، یک حق اساسی است و نباید کمبود امکانات مانع رشد و پیشرفت هیچ دانشآموزی شود.
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