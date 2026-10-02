آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی، بنا بر اعتراف کارشناسان و مقامات خود و دیگران، در برابر ملت ایران شکست خورده‌اند.

وی افزود: آمریکا تلاش کرد کشورهای منطقه و مجموعه ناتو را علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک کند، اما با پشتیبانی ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح و رهنمودهای امامین انقلاب نتوانست اهداف خود را محقق کند.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به تلاش آمریکا برای فشار و محاصره ایران از جهات مختلف عنوان کرد: دشمن تلاش کرد ایران را از شرق، غرب و از مسیرهای هوایی، زمینی و دریایی تحت فشار قرار دهد، اما به گفته وی، این اقدامات نتوانست اراده ملت ایران را در هم بشکند.

منصوری با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور است و هدف اصلی جنگ نرم، ایجاد اختلاف‌افکنی و آشوب در جامعه است؛ بنابراین باید مراقب توطئه‌های دشمن باشیم و وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه، هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت و از خدمات نیروهای انتظامی در تأمین نظم و امنیت مردم تقدیر کرد.

امام جمعه ضیاءآباد گفت: نیروی انتظامی از مردم، با مردم و برای مردم است و یکی از ستون‌های استوار امنیت کشور به شمار می‌رود؛ کارکنان این نیرو به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم هستند و در گرما و سرما برای برقراری نظم و امنیت تلاش می‌کنند.

منصوری با اشاره به شهادت تعدادی از فرماندهان و افسران نیروی انتظامی در جریان جنگ اخیر و آسیب دیدن برخی اماکن انتظامی افزود: با وجود این شرایط، خدمت‌رسانی پلیس به مردم حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

وی تأکید کرد: تضعیف نیروی انتظامی به معنای تضعیف امنیت و تقویت این نیرو به معنای تقویت امنیت و آرامش جامعه است و مردم باید از نیروهای انتظامی حمایت کنند.

امام جمعه ضیاءآباد در ادامه، یکی از مطالبات اصلی مردم این بخش را تقویت نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: از فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان و فرماندهی انتظامی استان قزوین درخواست داریم نیروی انتظامی بخش ضیاءآباد را از نظر نیروی انسانی و وسایل نقلیه تقویت کنند.

منصوری افزود: با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی بخش، لازم است امکانات و نیروی انسانی پلیس متناسب با نیازهای منطقه افزایش پیدا کند و این مطالبه مردم توسط فرماندهی انتظامی شهرستان و استان پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسواری نوجوانان و جوانان، از خانواده‌ها خواست بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و مانع موتورسواری بدون گواهینامه و رعایت نکردن قوانین و مقررات شوند.

امام جمعه ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به تربیت فرزندان اظهار کرد: خانواده بهترین دانشگاه است و آموزش بدون تربیت و پرورش آینده‌ای ندارد؛ بنابراین والدین باید نسبت به رفتار فرزندان خود حساس باشند و اجازه ندهند با ایجاد مزاحمت برای مردم و رهگذران، زمینه آسیب‌های اجتماعی فراهم شود.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز روستا و عشایر گفت: منطقه ضیاءآباد عشایری نیست، اما روستانشینان این بخش از اقشار زحمتکش جامعه هستند که نقش اساسی در ساخت ایران قوی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات روستاییان افزود: مردم روستاها مطالبات و مشکلاتی دارند که مسئولان باید آنها را بشنوند و برای رفع این مسائل پیگیری کنند.

امام جمعه ضیاءآباد از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش نیز خواست مطالبات مردم را به بخشدار و مسئولان مربوطه منتقل کنند تا مسائل منطقه با همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری و برطرف شود.

منصوری در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، نظم و تقوای الهی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها، مسئولان و مردم به وظایف خود در قبال جامعه شد.