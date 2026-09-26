سرعت باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری، شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: با وجود آغاز فصل پاییز، بادهای ۱۲۰ روزه همچنان در شمال استان فعال هستند و بامداد امروز، ۴ مهر، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به یک هزار و ۲۰۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۸۰ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به یک هزار متر محدود شد. همچنین گردوخاک ناشی از وزش بادهای ۱۲۰ روزه، دید افقی در ایستگاه هواشناسی سراوان را به ۷۰۰ متر و در ایستگاه میرجاوه به سه هزار متر کاهش داد.

حیدری ادامه داد: تا روز یکشنبه در شمال استان وزش باد شدید و گاهی طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و مرز شرقی استان نیز وزش باد، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غبار، انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان بیان کرد: از روز دوشنبه از سرعت وزش باد در شمال استان کاسته می‌شود، اما از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، در ساعات بعدازظهر در برخی ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق، فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از وزش باد شدید و گردوخاک، توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند. همچنین نسبت به استحکام‌بخشی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی اقدام کرده و برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.