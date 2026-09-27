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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

طوفان شدید با سرعت ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

طوفان شدید با سرعت ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

زابل- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از ثبت تندباد ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت در زابل و کاهش دید افقی این شهرستان به ۶۰۰ متر بر اثر خیزش گردوخاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در شمال استان، موجب کاهش دید افقی در زابل و زهک شد و بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در ایستگاه هواشناسی زهک نیز بیشینه سرعت وزش باد ۸۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی بر اثر گردوخاک به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

وی ادامه داد: امروز در شمال استان وزش باد شدید و گاهی طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و در زاهدان، نواحی مرکزی و مناطق مرزی شرق استان نیز وزش باد همراه با گردوخاک و افزایش غلظت غبار انتظار می‌رود.

حیدری گفت: از روز دوشنبه از سرعت وزش باد در شمال استان کاسته می‌شود و از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، در ساعات بعدازظهر برخی ارتفاعات جنوبی استان مستعد رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق خواهند بود.

کد مطلب 6960417

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