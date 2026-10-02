فرزانه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توانمندسازی کودکان دارای اختلالات شنوایی و فراهم کردن زمینه حضور آنان در محیط‌های آموزشی عادی، از مهم‌ترین نتایج ارائه خدمات تخصصی و مداخلات به‌هنگام توانبخشی است.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری ۲۵ کودک کم‌شنوا و ناشنوای زیرپوشش بهزیستی استان پس از طی مراحل آموزشی و توانبخشی لازم، آمادگی حضور در مدارس عادی را پیدا کردند.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان بیان کرد: این کودکان از خدمات آموزشی و توانبخشی ارائه‌شده در ۶ مرکز تخصصی استان بهره‌مند شده‌اند و این حمایت‌ها در تقویت مهارت‌های ارتباطی و افزایش آمادگی آنان برای حضور در محیط مدرسه نقش داشته است.

بهرامی با اشاره به اهمیت آغاز خدمات توانبخشی در سنین پایین خاطرنشان کرد: مداخله به‌هنگام می‌تواند فرصت بیشتری برای رشد توانایی‌های ارتباطی و آموزشی کودکان کم‌شنوا و ناشنوا فراهم کند و مسیر حضور آنان در جامعه و نظام آموزشی را هموارتر سازد.

وی ادامه داد: پشت این موفقیت، تلاش مستمر خانواده‌ها و پیگیری آنان در روند آموزش و توانبخشی قرار دارد و همراهی خانواده در کنار خدمات تخصصی، یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانمندی این کودکان است.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان گفت: حضور کودکان کم‌شنوا و ناشنوا در مدارس عادی، علاوه بر فراهم کردن فرصت تحصیل در کنار سایر دانش‌آموزان، می‌تواند به تقویت اعتمادبه‌نفس و مشارکت اجتماعی آنان نیز کمک کند.

بهرامی تأکید کرد: هدف خدمات توانبخشی، صرفاً ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه باید به افزایش توانمندی افراد و فراهم شدن زمینه حضور مستقل و فعال آنان در محیط‌های آموزشی و اجتماعی منجر شود.