بهرامی: ۵۸ هزار کودک کردستانی در سال ۱۴۰۴ غربالگری شنوایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه بهرامی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی خانواده‌های کودکان دارای اختلالات شنوایی که به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان در پارک سپیدار سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۸ هزار نوزاد و کودک سه تا پنج سال در کردستان تحت پوشش برنامه‌های غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

وی افزود: غربالگری شنوایی با هدف شناسایی اختلالات در مراحل اولیه انجام می‌شود تا در صورت نیاز، روند درمان و مداخلات توانبخشی بدون تأخیر آغاز شود.

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به ادامه این برنامه در سال جاری بیان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۸ هزار نوزاد و کودک در استان مورد غربالگری شنوایی قرار گرفته‌اند.

بهرامی، تشخیص بهنگام اختلالات شنوایی را یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از پیامدهای ناشی از کم‌شنوایی دانست و ادامه داد: هرچه فرآیند تشخیص و مداخله در سنین پایین‌تر انجام شود، امکان بهره‌مندی کودک از خدمات درمانی، توانبخشی و آموزشی مناسب بیشتر خواهد بود.

وی همچنین از فعالیت پنج مرکز خانواده و کودک کم‌شنوا و ناشنوا در کردستان خبر داد و گفت: این مراکز با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌های کاردرمانی، روان‌شناسی و گفتاردرمانی، خدمات تخصصی مورد نیاز کودکان و خانواده‌های آنان را ارائه می‌کنند.

ارائه خدمات تخصصی به کودکان کم‌شنوا

معاون توانبخشی بهزیستی کردستان عنوان کرد: خدمات ارائه‌شده در این مراکز با هدف توانمندسازی کودکان و افزایش مهارت‌های ارتباطی آنان دنبال می‌شود و بخشی از کودکان نیز پس از دریافت مداخلات لازم، امکان حضور در مدارس عادی و تحصیل در کنار دیگر دانش‌آموزان را پیدا کرده‌اند.

بهرامی با اشاره به حمایت‌های بهزیستی در تأمین تجهیزات کمک‌شنوایی افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود هفت میلیارد تومان برای خرید سمعک مددجویان استان هزینه شده است.

وی تأکید کرد: تأمین تجهیزات کمک‌شنوایی برای خانواده‌هایی که توان مالی محدودی دارند، می‌تواند روند توانبخشی و آموزش کودکان را تسهیل کرده و از تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها جلوگیری کند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کردستان در ادامه با اشاره به خدمات مربوط به کاشت حلزون گفت: عمل کاشت حلزون برای کودکان زیر ۶ سال در استان به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با شناسایی به‌موقع مشکل شنوایی فرزندان خود، از این ظرفیت استفاده کنند.

بهرامی بر ضرورت توجه خانواده‌ها به دوره طلایی رشد کودکان تأکید کرد و گفت: پیگیری منظم غربالگری‌ها و مراجعه به مراکز تخصصی در صورت مشاهده نشانه‌های اختلال شنوایی، زمینه را برای آغاز سریع‌تر مداخلات درمانی و توانبخشی فراهم می‌کند.

وی همچنین از تلاش کارکنان مراکز تخصصی ناشنوایان در کردستان قدردانی کرد و گفت: مجموعه‌های «هه‌تاو»، «کاژه» و «هه‌ریاد» در ارائه خدمات تخصصی به کودکان دارای اختلالات شنوایی و حمایت از خانواده‌های آنان نقش مؤثری دارند.

این گردهمایی با حضور معاون سلامت اجتماعی، رئیس اورژانس اجتماعی و مسئول حراست اداره کل بهزیستی کردستان برگزار شد و خانواده‌های کودکان دارای اختلالات شنوایی نیز در آن حضور داشتند.