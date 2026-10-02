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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

سنگدوینی: زیرساخت گاز و جاده سرای مهر گرگان تعیین‌تکلیف شود

سنگدوینی: زیرساخت گاز و جاده سرای مهر گرگان تعیین‌تکلیف شود

گرگان-نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس گفت: تعیین تکلیف زیرساخت گاز و جاده سرای مهر سالمندان گرگان برای تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر جمعه در بازدید از پروژه در حال ساخت سرای مهر سالمندان گرگان با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه اظهار کرد: گاز و جاده دو نیاز اساسی پروژه هستند و باید برای تأمین آنها برنامه مشخصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: در زمینه تأمین گاز قول‌هایی داده شده و امیدواریم با پیگیری مسئولان، این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد؛ چراکه بهره‌برداری از مجموعه بدون تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز با مشکل مواجه خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های اجتماعی و عام‌المنفعه گفت: در کنار کمک‌های مردمی، حمایت دستگاه‌های دولتی نیز برای پیشبرد چنین طرح‌هایی ضروری است.

سنگدوینی ادامه داد: در سفر دولت شهید رئیسی مقرر شده بود بیش از ۵۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به این پروژه اختصاص یابد، اما این اعتبار محقق نشد و لازم است علت آن بررسی و پیگیری شود.

وی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از ظرفیت مسئولیت اجتماعی هلدینگ‌های زیرمجموعه خود برای تکمیل و تجهیز سرای مهر سالمندان استفاده کند و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند بخشی از نیازهای پروژه را در قالب مسئولیت اجتماعی تأمین کنند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با قدردانی از حمایت استانداری و مسئولان استان خاطرنشان کرد: با توجه به قول‌های داده‌شده برای تجهیز مرکز، لازم است حمایت‌های ملی و استانی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا سرای مهر سالمندان گرگان هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6965603

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