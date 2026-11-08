به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه، عصر یکشنبه در آیین تحویل ناوگان خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات به این جمعیت که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در پی سفر اخیر رئیس جمعیت هلال احمر کشور به استان و قول مساعد برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، کمتر از ۴۸ ساعت اقدامات لازم انجام شد و امروز ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی سنگین به ناوگان امدادی استان اضافه شده است.

وی ارزش این تجهیزات را یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخشی از این تجهیزات وارد استان شده و ۱۰ دستگاه نیز پس از آماده‌سازی، قابلیت بهره‌برداری پیدا کرده‌اند که در پایگاه‌های امداد و نجات مستقر خواهند شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به برنامه توسعه زیرساخت‌های امدادی استان گفت: احداث ۱۳ پایگاه جدید امداد و نجات جاده‌ای در دستور کار قرار دارد که عملیات ساخت سه پایگاه آغاز شده و برای تأمین منابع و احداث پایگاه‌های دیگر نیز با حمایت استاندار و همکاری جمعیت هلال احمر کشور برنامه‌ریزی شده است.

یگانه تصریح کرد: با تکمیل این طرح‌ها، شمار پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان به ۳۰ پایگاه افزایش می‌یابد و تلاش داریم با جانمایی مناسب پایگاه‌ها در محورهای مواصلاتی، زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه را به کمتر از ۱۰ دقیقه برسانیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت نیروی انسانی جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: با توجه به نیازهای موجود، مقرر شده حدود ۱۹۵ نیروی انسانی به ساختار این مجموعه در کرمانشاه اضافه شود که این اقدام ظرفیت عملیاتی و توان خدمات‌رسانی امدادی را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه سه محور اصلی ارتقای توان امداد و نجات را توسعه تجهیزات، افزایش تعداد پایگاه‌ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز عنوان کرد و افزود: اجرای این برنامه‌ها زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به مردم، مسافران و زائران را فراهم می‌کند.