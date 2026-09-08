علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام مفقودی سه گردشگر در جنگل ابر شاهرود اظهار کرد: بعدازظهر امروز سهشنبه، مفقود شدن سه گردشگر در این منطقه به مرکز امداد و نجات جمعیت هلالاحمر اعلام شد.
وی از اعزام تیم امدادی به ارتفاعات ابر شاهرود خبر داد و افزود: عملیات جستوجو برای یافتن افراد مفقودشده در منطقه ادامه دارد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان با بیان اینکه تیمهای تخصصی کوهستان در منطقه حضور دارند، گفت: تجهیزات کامل برای انجام عملیات جستوجو و نجات این افراد به کار گرفته شده است.
باغبان ادامه داد: محل اعلامشده برای وقوع این حادثه، ارتفاعات قطری در محدوده جنگل ابر شهرستان شاهرود است.
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