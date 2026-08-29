به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی با تشریح روند عملیات اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی کوهنورد در شامگاه دوم شهریور، به دلیل نامساعد بودن شرایط دید و تاریکی هوا، عملیات جست‌وجو از روز بعد آغاز شد.

وی افزود: در نخستین مرحله، نیروهای عملیاتی شعبه آمل و تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان به منطقه اعزام شدند و جست‌وجو در مسیرها و محدوده‌های احتمالی ادامه پیدا کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به گسترش دامنه عملیات در روز دوم گفت: علاوه بر نیروهای امدادی آمل و تیم استانی، گروه اعزامی فدراسیون و یک فروند پهپاد نیز به عملیات اضافه شدند و مسیرهای گزناسرا، تینه، قله مازیار، دره یخار و نقاط مشکوک مورد بررسی قرار گرفت.

فخاری اشرفی ادامه داد: در روزهای سوم و چهارم، تیم واکنش سریع، نیروهای عملیاتی استان و شعبه، تیم‌های پهپادی ستاد و شعبه و همچنین تیم آنست در چند محور به جست‌وجو پرداختند.

وی محورهای تینه، معدن ملک، استله‌سر، قله سوته، مسیر ملار به سمت دره یخار، ضلع شمال‌شرقی دماوند و دره‌های پیرامونی را از جمله مناطق مورد پایش عنوان کرد.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: طی روزهای سوم و چهارم، ۱۰ نوبت پرواز پهپادی در مجموع به مدت حدود ۲۸۰ دقیقه انجام شد و مناطق مختلف از طریق پایش هوایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ادامه عملیات در روز پنجم اظهار کرد: در حال حاضر دو تیم پهپادی از ستاد و شعبه به همراه تیم آنست در منطقه حضور دارند و جست‌وجو برای یافتن کوهنورد مفقودشده همچنان ادامه دارد.

فخاری اشرفی تأکید کرد: تاکنون هیچ نشانه یا اثری از فرد مفقودشده به دست نیامده است و نیروهای امدادی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملیات را در محدوده‌های احتمالی ادامه می‌دهند.