  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

پیکر کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات دماوند پیدا شد

پیکر کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات دماوند پیدا شد

آمل - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: پس از چند روز عملیات جست‌وجوی تخصصی در ارتفاعات دماوند، پیکر یک کوهنورد اهل گلستان که در یخچال عروسک‌ها مفقود شده بود، کشف شد.

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش سقوط یک کوهنورد گلستانی از ارتفاع در محدوده یخچال عروسک‌ها در قله دماوند، در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، عملیات جست‌وجو برای یافتن وی آغاز شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر، نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان رینه و شعبه آمل به منطقه اعزام شدند و اقدامات جست‌وجو و بررسی‌های فنی را در دستور کار قرار دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: این عملیات با حضور سه تیم عملیاتی از پایگاه رینه و شعبه آمل و همچنین مشارکت تیم‌های تخصصی کوهستان و نیروهای فدراسیون کوهنوردی طی چند روز متوالی ادامه یافت.

فخاری اشرفی با اشاره به شرایط دشوار عملیات در منطقه کوهستانی دماوند گفت: با وجود مساعد بودن شرایط جوی، جست‌وجوی میدانی در ارتفاعات چند روز به طول انجامید و سرانجام پس از ساعت‌ها عملیات، پیکر کوهنورد مفقودشده شناسایی و پیدا شد.

وی بیان کرد: نیروهای امدادی پس از دسترسی به محل، اقدامات لازم برای تثبیت و انتقال پیکر را انجام دادند و در نهایت پیکر برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6914713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها