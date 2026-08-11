پیکر کوهنورد مفقودشده در ارتفاعات دماوند پیدا شد

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش سقوط یک کوهنورد گلستانی از ارتفاع در محدوده یخچال عروسک‌ها در قله دماوند، در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، عملیات جست‌وجو برای یافتن وی آغاز شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر، نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان رینه و شعبه آمل به منطقه اعزام شدند و اقدامات جست‌وجو و بررسی‌های فنی را در دستور کار قرار دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: این عملیات با حضور سه تیم عملیاتی از پایگاه رینه و شعبه آمل و همچنین مشارکت تیم‌های تخصصی کوهستان و نیروهای فدراسیون کوهنوردی طی چند روز متوالی ادامه یافت.

فخاری اشرفی با اشاره به شرایط دشوار عملیات در منطقه کوهستانی دماوند گفت: با وجود مساعد بودن شرایط جوی، جست‌وجوی میدانی در ارتفاعات چند روز به طول انجامید و سرانجام پس از ساعت‌ها عملیات، پیکر کوهنورد مفقودشده شناسایی و پیدا شد.

وی بیان کرد: نیروهای امدادی پس از دسترسی به محل، اقدامات لازم برای تثبیت و انتقال پیکر را انجام دادند و در نهایت پیکر برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.