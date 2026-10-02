کشف محموله سلاح جنگی در جنوب کرمان؛ زن و مرد قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی عصر جمعه در تشریح جزئیات عملیات کشف محموله سلاح جنگی در استان کرمان به خبرنگاران گفت: مأموران جان‌بر کف یگان تکاوری ۱۱۵ زهکلوت « قرارگاه عملیاتی ابوذر» با اشراف اطلاعاتی دقیق، از انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی توسط قاچاقچیان به عمق کشور مطلع شده و بلافاصله اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تکاوران پلیس با استقرار هدفمند در ایستگاه بازرسی پنگ، خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل سلاح را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۳۴ قبضه کلت کمری به همراه ۶۸ تیغه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲ متهم شامل یک مرد و زن در این عملیات و تحویل آنان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در برابر مخلان امنیت ایستاده و اجازه نخواهد داد که سوداگران مرگ و قاچاقچیان سلاح، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند.