کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: تعداد ۲۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در جریان اجرای رزمایش اطلاعاتی و امنیتی در سطح استان کرمان کشف و ۵۲ نفر دستگیر شدند.

وی افزود: در چارچوب اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی نیز، ۲۵۶ صفحه مورد رصد و بررسی قرار گرفت.

بخشی، در ادامه از شناسایی و برخورد قانونی با برخی عناصر سلطنت‌طلب در جریان این رزمایش خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از اقدامات مجرمانه و مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی انجام شده است و دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برخورد قانونی با عوامل مخل امنیت را با جدیت دنبال می‌کند.