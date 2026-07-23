  1. استانها
  2. کرمان
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی کرمان

کشف ۲۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در رزمایش اطلاعاتی کرمان

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمان از کشف ۲۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز و دستگیری ۵۲ نفر در جریان اجرای رزمایش اطلاعاتی و امنیتی در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: تعداد ۲۱۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز در جریان اجرای رزمایش اطلاعاتی و امنیتی در سطح استان کرمان کشف و ۵۲ نفر دستگیر شدند.

وی افزود: در چارچوب اقدامات اطلاعاتی و رصد فضای مجازی نیز، ۲۵۶ صفحه مورد رصد و بررسی قرار گرفت.

بخشی، در ادامه از شناسایی و برخورد قانونی با برخی عناصر سلطنت‌طلب در جریان این رزمایش خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از اقدامات مجرمانه و مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی انجام شده است و دستگاه قضایی با همکاری ضابطان و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، برخورد قانونی با عوامل مخل امنیت را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6896972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها