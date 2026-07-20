کشف ۲۴۳ کیلو گرم مواد مخدر و سلاح‌ جنگی در عملیات پلیس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۲۴۳ کیلوگرم تریاک و مواد روانگردان و همچنین سلاح و مهمات ممنوعه در عملیات پلیس در حوزه جنوب استان خبر داد.

وی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر طی عملیاتی در محدوده ایستگاه بازرسی مرصاد ۴ دستگاه خودروی مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف و ضمن دستگیری ۵ متهم ۱۰۱ کیلو تریاک، یک کیلو هروئین و یک کیلو شیشه به همراه یک قبضه کلت و تعدادی فشنگ را کشف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی دیگر در عمق جنوب استان کرمان با همکاری اطلاعاتی پلیس شهرستان های منوجان و کهنوج ۱۴۰ کیلوگرم تریاک کشف و با دستگیری یک متهم از انتقال این دو محموله به مرکز کشور جلوگیری کردند.

