کشف ۳۳۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری در کرمان؛ ۷۷ متهم بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح چهارروزه جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در استان کرمان اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۳۳۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری و ۵۲۸ فشنگ جنگی و شکاری کشف و ضبط شده و ۷۷ نفر از عاملان تیراندازی نیز دستگیر شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و مقابله مؤثر با رفتارهای مجرمانه مخل نظم و آسایش شهروندان افزود: نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح و مهمات و استفاده از آن‌ها در ارتکاب جرایم، به‌ویژه تیراندازی‌های غیرقانونی، می‌تواند امنیت جانی و روانی شهروندان را به مخاطره انداخته و زمینه‌ساز وقوع جرایم خشن و برهم خوردن نظم عمومی شود.

وی ادامه داد: لذا مقابله با این پدیده و شناسایی و برخورد قانونی با مرتکبان آن از اولویت‌های دستگاه قضایی در حوزه تأمین امنیت پایدار است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: اجرای طرح‌های هدفمند برای جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، شناسایی دارندگان غیرمجاز سلاح و برخورد با عاملان تیراندازی، در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم خشن و صیانت از حقوق عمومی دنبال می‌شود.

بخشی، با تأکید بر برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه‌ای که امنیت شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و پرونده افراد دستگیرشده نیز مطابق ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.