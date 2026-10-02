تیراندازی در ایوان ۲ کشته و یک زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی گندمی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در یکی از محله‌های شهر ایوان، مأموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد فردی با مراجعه به درِ منزل یک زن و مرد، با استفاده از سلاح گرم به سمت آنان تیراندازی کرده که در این حادثه هر دو نفر جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان ادامه داد: ضارب پس از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی کرد که توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل شد و برابر اعلام کادر درمان، حال عمومی وی مساعد نیست.

سرهنگ گندمی با بیان اینکه سلاح به‌کاررفته در این حادثه توسط مأموران کشف شد، خاطرنشان کرد: با هماهنگی مرجع قضائی، اجساد جان‌باختگان برای انجام اقدامات قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد و تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.