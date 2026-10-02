کشته شدن دو غیرنظامی پاکستانی در مرز هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که نیروهای مرزبانی هند دو غیرنظامی پاکستانی را به ضرب گلوله کشتند.

ارتش پاکستان هم اعلام کرد که درپی تیراندازی نیروهای مرزی هند در نوار مرزی ایالت پنجاب، دو غیرنظامی پاکستانی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

این تنش در حالی است که وزارت امور خارجه پاکستان اخیرا کاردار هند در اسلام‌ آباد را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به اقدام بسیار تحریک‌آمیز و غیرقابل‌قبول یکی از شناورهای نیروی دریایی هند در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) پاکستان در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ ابراز کرد.