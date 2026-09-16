حمایت از جوانان و توجه به پیشکسوتان رویکرد جشنواره تئاتر مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، صبح امروز ۲۵ شهریور در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار شد.

نشست پس از پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. اجرای این برنامه را میثم کریمی برعهده داشت.

ابتدای جلسه با دعوت مجری برنامه محمد کاظم‌تبار گزارشی درمورد فرایند برگزاری جشنواره باتوجه به همزمانی با جنگ ارائه کرد.

کاظم‌تبار دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت بیان کرد: امسال نقطه آغاز و برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت با جنگ همزمان شد. ما در هفته مقاومت، رویداد «امتداد مقاومت» را برگزار کردیم که با حوادث ماه دی همزمان شد. پس از بخش «امتداد مقاومت»، رویداد «افق مقاومت» نیز با حوادث دی و جنگ همزمان شد و اتفاقات به این شکل رقم خورد اما ما در مسیر برگزاری به تقویم فراخوان متعهد بودیم و تاخیری در روند برگزاری رویداد نداشتیم.

استقبال از بخش‌های مختلف جشنواره

وی افزود: با همه این شرایط رویدادهارا را در زمان اعلام شده برگزار کردیم. ثمره رویداد «افق مقاومت» به اجرای عمومی آثار کارگاه‌های تولیدمحور ختم شد. هنگامی که به زمان پایان فراخوان متون بخش صحنه‌ای رسیدیم، جنگ آغاز شد اما با شروع جنگ سنگر تئاتر را حفظ کردیم و به وظیفه‌مان پرداختیم. حدود ۷۰ درصد آثار راه‌یافته به جشنواره از لحاظ محتوایی به جنگ ۴۰ روزه اختصاص دارد. ۴۳۱ اثر صحنه‌ای دریافت کردیم، ۳۱۸ اثر در بخش سردار آسمانی، ۳۴۵ اثر در مسابقه نمایشنامه‌نویسی و ۵۵۲ ثبت‌نام در بخش افق مقاومت داشتیم. ۷۸ اثر در بخش سمینار علمی- پژوهشی و ۱۱۰ اثر متقاضی بخش ملل شده است که این آمار کلی تاکنون به ثبت رسیده است. ۳۵ اثر نیز به عنوان مهمان در جشنواره حضور دارند. می‌توانیم بگوییم که در آمار کلی حضور تقریباً تمامی استان‌ها را در جشنواره داشتیم که به پراکندگی مدنظر نزدیک شدیم. در بخش ملل نیز در حال رایزنی با کشورهای مختلف متقاضی هستیم که طبیعتا کشورهای متقاضی از لحاظ نگرشی با نگرش و سیاستگذاری‌های این رویداد همخوانی دارند.

بودجه جشنواره ۱۴ میلیارد است

کاظم‌تبار درباره بودجه این دوره از جشنواره توضیح داد: نسبت به دوره قبل افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشتیم. البته نگاه مالی نداشتیم و نگاهی مبنی بر اراده قلبی در ما بود. رقم بودجه امسال ما ۱۴ میلیارد تومان است. برگزاری چنین رویدادی با این وسعت و با این بودجه طبیعتا چالش برنگیز است و با نگاه صرفا مادی امکان برگزاری ندارد. در دیگر جشنواره‌های مشابه، رقم بودجه عددی بالای ۲۰ میلیارد تومان است.

احترام و توجه به پیشکسوتان و حمایت از جوانان

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره ایجاد بستری برای بازگشت هنرمندان شناخته شده در این دوره از جشنواره، عنوان کرد: قطعا این گزارش آماری گواه خوبی برای حضور علاقه‌مندان در جشنواره است. نگاه ما نگاهی ترکیبی متشکل از احترام و توجه به پیشکسوتان و حمایت از جوانان است و پیش از آغاز جشنواره و در حین برگزاری تلاش‌هایی برای حضور هنرمندان شناخته شده که در حوزه تئاتر مقاومت فعالیت‌هایی داشتند، صورت گرفته است.



در پایان از کتاب «این مردم مبعوث» نوشته منوچهر اکبرلو که در واکنش به جنگ ۴۰ روزه نوشته شده است، رونمایی شد.