به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، دبیرخانه بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت پس از ارزیابیهای صورتگرفته، اسامی ۱۶ اثر نمایشی منتخب از استانهای مختلف کشور را برای حضور در بخش مهمان تئاتر صحنهای اعلام کرد.
فهرست آثار پذیرفتهشده در این بخش به شرح زیر است:
- نمایش «آکواریوم» به نویسندگی و کارگردانی علی سعادتی از بجنورد (خراسان شمالی)
- نمایش «مهرداد» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا میرزاییزاده از رامیان (گلستان)
- نمایش «اولین دیدار (الموعد الاول)» به نویسندگی و کارگردانی سید محمدعلی موسوی از اهواز (خوزستان)
- نمایش «خانه قدیمی» به نویسندگی و کارگردانی علی گودرزی دهریزی از نهاوند (همدان)
- نمایش «ایستاده چون کوه» به نویسندگی و کارگردانی بهاره کرمی چمبتانی از کرمانشاه (کرمانشاه)
- نمایش «حسن یوسف» به نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی حسن سعیدی از خلخال (اردبیل)
- نمایش «مُجرا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا فهیمپور از گناوه (بوشهر)
- نمایش «شب جرمش سنگینه» به نویسندگی و کارگردانی حمید بیرقدار از محمدیه (قزوین)
- نمایش «سایه روشن» به نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی سیدرضی محمودی فخرآبادی از اردبیل (اردبیل)
- نمایش «مستر گرس» به نویسندگی و کارگردانی سیدحسن رستمپور از ایلام (ایلام)
- نمایش «ماکان» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش تودهفلاح از هشتگرد (البرز)
- نمایش «امیر آرمان» به نویسندگی بهنام میرزایی و کارگردانی نرگس سوری از همدان (همدان)
- نمایش «درخت سرو» به نویسندگی فاطمه موسوی و کارگردانی آرزو قاسمزاده از ماکو (آذربایجان غربی)
- نمایش «زیر خاکستر» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی علی زیستی از کرمانشاه (کرمانشاه)
- نمایش «باغ آلبالو» به نویسندگی مجید کاظمزاده مژدهی و کارگردانی محمد رسائلی از رشت (گیلان)
- نمایش «غربت غریب» به نویسندگی علیرضا فریدراد و کارگردانی الهام مسلمیون از زنجان (زنجان)
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
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