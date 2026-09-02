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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

معرفی هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت

معرفی هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت

اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، در راستای بررسی و ارزیابی آثار ارسال‌شده به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند.

محسن سلیمانی فارسانی، امیرحسین حریری و آزیتا ترکاشوند به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای این دوره از جشنواره منصوب شدند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.

کد مطلب 6935395

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