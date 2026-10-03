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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۲۵

قوانین فرزندآوری به درستی اجرا نمی‌شود

قوانین فرزندآوری به درستی اجرا نمی‌شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است؛ قوانین مرتبط با فرزندآوری و جوانی جمعیت به درستی اجرا نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، روح الله لک علی آبادی، با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری، گفت: درست است که برای فرزندآوری قانون داریم، اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نمی شود؛ به عنوان مثال در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در مجلس تصویب شد، برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، موضوع واگذاری زمین پیش بینی شده است، اما این قانون نیز آنطور که باید و شاید اجرا نمی شود.

وی افزود: معتقدم در موضوع جوانی جمعیت یک زنگ خطر جدی وجود دارد و اگر این تهدید را جدی نگیریم، در آینده با مشکلات جدی برای جامعه و کشور مواجه خواهیم شد. امروز باید آمار جمعیت مجرد کشور را مورد توجه قرار دهیم؛ وضعیت تجرد در میان پسران و دختران ما نگران کننده و قابل تامل است.

لک علی آبادی ادامه داد: نخستین اقدامی که باید انجام دهیم، فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان است. باید برای جوانان شغل و اشتغال ایجاد کنیم تا بتوانند ازدواج کنند و از همان ابتدا بستر مناسب برای ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه افزایش حساسیت و وسواس جوانان نسبت به ازدواج یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که جوانان با اطمینان بیشتری وارد زندگی مشترک شوند و بتوانند پس از ازدواج نیز زندگی خود را به شکل مناسبی اداره کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری نباید تنها به وزارت بهداشت سپرده شود، بلکه همه سازمان ها و وزارتخانه ها باید در این زمینه سهم و مسئولیت داشته باشند و باید برای جوانانی که ازدواج می کنند و فرزند بیشتری دارند، شرایطی فراهم شود که بتوانند زندگی بهتر و باثبات تری داشته باشند.

وی با انتقاد از شعارهایی که طی سال های گذشته در حوزه خانواده و جمعیت مطرح شده است، گفت: متاسفانه سال ها شعارهایی مانند «فرزند کمتر، زندگی بهتر» مطرح شد که تاثیرات خود را بر خانواده ها و الگوی جمعیتی کشور گذاشت و امروز باید برای جبران این شرایط، اقدامات عملی و جدی انجام دهیم.

لک علی آبادی یادآور شد: شاید در موضوع جوانی جمعیت تا حدودی دیر شده باشد، اما هنوز فرصت برای اصلاح شرایط وجود دارد و باید از همین امروز برای آن فکر و برنامه ریزی کنیم؛ چرا که اگر تصمیم گیری و اقدام را به ۱۰ سال آینده موکول کنیم، ممکن است آن زمان برای جبران بسیاری از مسائل بسیار دیر شده باشد.

کد مطلب 6965766
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • NP DE ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      13 0
      پاسخ
      برخی صحبت ها شاید خوب باشه گفتنش درست اما باید گفتنش برای اهداف افراد مشخص مطرح بشه نه کل جامعه کوچیک بزرگ این اشتباهه و باعث میشه جوانان دچار اضطراب نگرانی و فاصله گرفتن از ازدواج شوند و نتونن ازدواج کنند . متاسفانه خیلی از مشاوره ها حتی دکترهای مشاوره این رو در فضای مجازی رعایت نمی کنند و درک نمی کنن با گفتن باز کردن تمام موضوعات باعث اضطراب نگرانی ایجاد دلهره به خانواده ها در ازدواج فرزندانشون و حتی برای خود جوانان میشن، گفتن حتی موضوع خوب اما بدون فکر کردن به عواقبش حتی می تونه مشکل ساز بشه

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