تیم ملی فوتبال ایران با چه آماری به روسیه باخت؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه شامگاه سه‌شنبه ۷ مهر در دیداری دوستانه در ورزشگاه آک‌بارس آرنا شهر کازان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۲ بر صفر روسیه به پایان رسید. هر دو گل روس‌ها را الکساندر گلووین در دقایق ۲۱ و ۳۶ به ثمر رساند؛ گل نخست او روی پاس الکسی باتراکوف به ثمر رسید.



روسیه در این مسابقه از نظر مالکیت توپ برتری محسوسی نسبت به ایران داشت. شاگردان والری کارپین ۶۷.۲ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و سهم ایران ۳۲.۸ درصد بود. روس‌ها همچنین ۶۶۳ پاس در جریان مسابقه به ثبت رساندند که ۵۴۵ پاس آنها صحیح بود، در حالی که ایران ۳۱۷ پاس ارسال کرد و ۱۹۲ پاس آن به مقصد رسید.



در بخش شوت، روسیه ۱۲ بار به سمت دروازه ایران شوت زد و ایران نیز هشت شوت داشت. از این تعداد، پنج شوت روس‌ها در چارچوب قرار گرفت و سه شوت ایران نیز در چارچوب بود. روسیه پنج شوت خارج از چارچوب و ایران سه شوت خارج از چارچوب داشتند و تعداد شوت‌های بلوکه‌شده دو تیم نیز برابر و دو شوت بود.



دروازه‌بان‌های دو تیم نیز هر کدام سه مهار به ثبت رساندند. در روسیه، ماتوی سافونوف سه مهار داشت و در سوی مقابل، دروازه‌بان‌های ایران (سید حسین حسینی و پیام نیازمند) نیز در مجموع سه مهار انجام دادند. در آمار بازیکنان، شهاب زاهدی با دو شوت که یک مورد آن در چارچوب بود، بیشترین شوت ایران را داشت و الکساندر گلووین با دو شوت و هر دو در چارچوب، در کنار دانیل کروگووی با سه شوت، از جمله بازیکنان فعال روسیه در این بخش بودند.



از نظر تعداد کرنر، دو تیم آماری کاملاً برابر داشتند و هر کدام پنج ضربه کرنر به دست آوردند. ایران ۲۱ پرتاب اوت داشت و روسیه ۱۵ بار از این شیوه استفاده کرد. تعداد ضربات دروازه نیز برای ایران هشت و برای روسیه پنج مورد بود.



در بخش دفاعی، ایران ۲۰ دفع توپ انجام داد، در حالی که روسیه ۱۵ دفع توپ داشت. تعداد تکل‌های ایران ۱۸ و روسیه هشت تکل بود. از این تعداد، ۱۲ تکل ایران موفق بود و روس‌ها نیز در شش تکل موفق عمل کردند.



در زمینه خطا نیز ایران آمار بالاتری داشت. شاگردان امیر قلعه‌نویی ۱۷ خطا مرتکب شدند و روسیه ۱۱ خطا داشت. در مقابل، بازیکنان روسیه ۱۶ بار با خطای بازیکنان ایران متوقف شدند و ایران ۱۱ خطای دریافتی داشت. همچنین روسیه سه بار در موقعیت آفساید قرار گرفت و ایران یک بار آفساید شد.



در بخش آماری بازیکنان، ویکتور ملیوخین بیشترین پاس را در میان بازیکنان روسیه ارسال کرد؛ او ۹۶ پاس داشت که ۸۵ پاسش صحیح بود. ماتوی کیسلیاک نیز ۹۶ پاس ارسال کرد و ۷۹ پاس او صحیح بود و ایگور دیویف ۸۴ پاس داشت که ۶۹ مورد آن صحیح بود. در تیم ایران، احسان حاج‌صفی با ۲۳ پاس صحیح در صدر این بخش قرار داشت.



در بخش تکل، شجاع خلیل‌زاده با چهار تکل که سه مورد آن موفق بود، بهترین آمار ایران را داشت. ایوان اوبلیاکوف نیز هر دو تکل خود را برای روسیه با موفقیت انجام داد و شهاب زاهدی دو تکل موفق از دو تکل خود داشت.



در بخش توپ‌گیری نیز ویکتور ملیوخین پنج توپ‌گیری برای روسیه ثبت کرد و علی نعمتی با چهار توپ‌گیری بهترین آمار ایران را داشت. ایگور دیویف نیز دو توپ‌گیری انجام داد.



از نظر خطاهای فردی، الکساندر گولووین با سه خطای مرتکب‌شده بیشترین خطا را در میان بازیکنان روسیه داشت. در تیم ایران نیز شجاع خلیل‌زاده و محمد قربانی هر کدام سه خطا مرتکب شدند. سعید عزت‌اللهی نیز با دریافت دو خطا، بیشترین خطای گرفته‌شده را در میان بازیکنان ایران به نام خود ثبت کرد.



آمار کامل مسابقه نشان می‌دهد روسیه با ۶۷.۲ درصد مالکیت توپ، ۶۶۳ پاس، ۵۴۵ پاس صحیح، ۱۲ شوت و پنج شوت در چارچوب، از نظر مالکیت و گردش توپ و همچنین تعداد شوت‌های در چارچوب برتری داشت.