خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - رضا خسروی: چند ماه پس از آنکه تیم ملی فوتبال ایران نتوانست از گروه آسان خود در جام جهانی صعود کند و از دور مسابقات کنار رفت، نمایش ضعیف و پرانتقاد برابر ازبکستان و روسیه برای چندمین بار زنگ خطر آینده این رشته پرطرفدار را به صدا درآورد اما آنهایی که باید این زنگ را بشنوند و اقدامی کنند یا خواب هستند یا خودشان را به خواب زده‌اند تا منافع شان تامین شود.

فوتبالی که باید عاملی برای افزایش نشاط و شادی اجتماعی شود با دست فرمان امیر قلعه نویی و هدایت مهدی تاج به عاملی برای افسردگی بیشتر و دلزدگی علاقمندان تبدیل شده با سرعتی خیره کننده به سمت «ته دره» پیش می رود. بدون آن که کسی دنبال کشیدن ترمز این ارابه مرگ باشد و بخواهد جلوی ضرر را از هر کجا شده بگیرد.

بعد از جام ملت های آسیا دوره گذشته و مقدماتی جام جهانی بود که کارشناسان و صاحب نظران بارها از فدراسیون فوتبال خواستند برای حضور موفق و تاثیرگذار تیم ملی در جام جهانی از سرمربی دیگری استفاده کند اما مرغ «رئیس» یک پا داشت و همچنان روی امیر قلعه نویی ماند تا ثمره اش را در جام جهانی با یک ناکامی دیگر ببیند.

نمایش تیم ملی فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی و سپس سه بازی در این رویداد بزرگ نشان داد که درخواست کارشناسان و صاحب نظران درست بوده اما تاج روی دنده لجبازی حرکت کرد و همچنان قصدی هم برای عوض کردن این دنده ندارد. او پشت به این درخواست مهم و خیرخواهانه کرد و تصمیمش را گرفت که تیم ملی ایران با امیر قلعه نویی به جام ملت های آسیا برود.

جام ملت هایی که سومین حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی خواهد بود. او در جام ملت های سال ۲۰۰۷ یک ناکام بزرگ بود اما هزار بهانه برای ناکامی اش تراشید و تا سال ها آن را بر سر اهالی فوتبال کوبید. در دوره گذشته جام ملت های آسیا قلعه نویی دومین حضورش روی نیمکت تیم ملی را تجربه کرد اما بازهم ناکام ماند و حالا برای سومین حضورش نگرانی ها را برای هت تریک در ناکامی افزایش داده است.

دو نمایش تیم ملی برابر ازبکستان و روسیه هر چند دیدارهای تدارکاتی بودند اما نشان داد «درِ» تفکرات امیر قلعه نویی روی همان «پاشنه» می چرخد و تیم ملی نه برنامه ای دارد و نه تاکتیکی و نه نشانی از فوتبال. همین بی نشانی ها علاقمندان به فوتبال را نگران روزهای سخت جام ملت های آسیا کرده است.

در میان این همه نگرانی مهدی تاج یک نظاره گر است؛ او حذف تیم فوتبال امید ایران از بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را تماشا کرد و حالا هم در انتظار نتایج تیم ملی در جام ملت های آسیاست. رئیس فدراسیون البته درگیری یک پرونده قضایی هم هست؛ پرونده ای که می‌تواند منجر به سقوط «تاج» از سر فوتبال شود!

روزهای سخت مهدی تاج و امیر قلعه نویی در راه است و با شرایط و اتفاقاتی که هر دو درگیر آن هستند باید بزودی شاهد سقوط آنها بود. یکی از فدراسیون فوتبال و یکی از روی نیمکت تیم ملی!