به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در پنجره فیفادی مهرماه پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، دو دیدار تدارکاتی را مقابل ازبکستان و روسیه برگزار کرد که حاصل این دو مسابقه برای شاگردان امیر قلعه‌نویی دو شکست بود. ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار برابر ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند و در دومین مسابقه نیز مقابل روسیه با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شدند تا نخستین بازی‌های تدارکاتی خود پس از جام جهانی را بدون کسب پیروزی پشت سر بگذارند.

این دو دیدار در شرایطی برگزار شد که کادر فنی تیم ملی علاوه بر ارزیابی شرایط بازیکنان، فرصت مناسبی برای محک زدن ترکیب و نفرات خود برابر دو حریف متفاوت در مسیر آماده‌سازی برای ادامه رقابت‌های ملی داشت.

تیم ملی برنامه‌ای برای گلزنی نداشت

ابراهیم قاسمپور، کارشناس و پیشکسوت فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهای تدارکاتی برابر ازبکستان و روسیه اظهار کرد: متأسفانه تیم ملی در این بازی‌ها نه برای رسیدن به گل برنامه مشخصی داشت و نه در کارهای دفاعی از طرح و برنامه خاصی برخوردار بود. تیم ایران از یک‌سوم دفاعی خود استفاده می‌کرد و بیشتر به توپ‌های بلند و مستقیم روی می‌آورد که البته بازیکنان حریف نیز به‌خوبی این توپ‌ها را دفع و مهار می‌کردند.



وی افزود: خیلی‌ها قبل از جام جهانی هم به این مسائل اشاره می‌کردند، اما متأسفانه برخی این موضوعات را قبول نمی‌کردند. الان دوباره شاهد همان مشکلات بودیم. تقریباً همه بازیکنان تیم، از جمله سردار آزمون، در این مسابقه کار خاصی برای تیم انجام ندادند. ما نه برای رسیدن به گل طرح و برنامه داشتیم و نه برای دفاع کردن و پرس کردن برنامه مشخصی ارائه دادیم.

تیم ملی مقابل روسیه چیزی برای ارائه نداشت



پیشکسوت فوتبال ادامه داد: وقتی تیم ما پرس می‌کرد، حریف با دو پاس به‌راحتی می‌توانست از زیر فشار خارج شود. دلیل این مسئله را به نظر من باید در کم دویدن بازیکنان یا جابه‌جایی کم آنها جستجو کرد. تیم ملی در این بازی نه شوتی در چارچوب داشت، نه موقعیت‌سازی مناسبی انجام داد و در مجموع هیچ نکته خاصی برای گفتن نداشت. به نظر من این تیم فوتبال بازی کرد، اما هیچ نوع برنامه و تحلیل مشخصی در بازی‌اش دیده نمی‌شد.

بازیکن جوان با کیفیت در لیگ برتر کم است



قاسمپور درباره صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در خصوص تغییر نسل در تیم ملی گفت: تغییر نسل زمان می‌خواهد و قطعاً تبعاتی هم دارد که باید آنها را قبول کنیم. نزدیک سه سال و شاید کمی بیشتر یا کمتر است که این بحث مطرح شده است. خود من هم قبول دارم که شاید تعداد بازیکنان جوان و باکیفیت در لیگ ما زیاد نباشد، اما برخی بازیکنان سال‌ها در تیم ملی حضور داشته‌اند و تقریباً دو، سه سال پیش باید از چرخه تیم ملی خارج می‌شدند که متأسفانه این اتفاق رخ نداد.

به بازیکن جوان فرصت داده نمی شود



کارشناس فوتبال ادامه داد: اگر به یک بازیکن جوان فرصت داده شود و پنج، شش بازی به‌طور مستمر در تیم ملی بازی کند، مطمئناً می‌تواند خلأ ایجادشده را پر کند. اما متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و فرصت کافی در اختیار بازیکنان جوان قرار نگرفت. اکنون نیز زمان چندانی باقی نمانده که بخواهیم تغییرات گسترده‌ای در تیم ملی ایجاد کنیم و باید دید با شرایط موجود چه اتفاقی خواهد افتاد.

روی کاغذ شانس زیادی در جام ملت‌های آسیا نداریم



قاسمپور در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی در جام ملت‌های آسیا می‌تواند به موفقیت برسد، گفت: اگر بخواهیم روی کاغذ صحبت کنیم، شرایط چندان امیدوارکننده نیست. همین مشکلاتی که در زدن گل داریم و ضعف‌هایی که در خط دفاعی دیده می‌شود، نشان می‌دهد تیم ملی هم در بخش هجومی و هم در بخش دفاعی با مشکل مواجه است. البته فوتبال غیرقابل پیش‌بینی است و ممکن است اتفاقی رقم بخورد که به سود ما باشد، اما نباید موفقیت احتمالی را به حساب کار خوب، تدبیر، برنامه‌ریزی و سازماندهی بگذاریم.



وی افزود: اگر بخواهیم صرفاً شرایط فنی فعلی را بررسی کنیم، روی کاغذ شانس زیادی نداریم. استرالیا را ببینید که مقابل برزیل بازی می‌کند و تا دقایق پایانی با این تیم رقابت می‌کند و در نهایت ۳ بر ۲ شکست می‌خورد. ما هم مقابل روسیه قرار گرفتیم، اما تقریباً در طول ۹۰ دقیقه بازی در اختیار تیم روسیه بود. دیدار با ازبکستان نیز شرایط مشابهی داشت و این مسائل نشان می‌دهد باید مشکلات تیم ملی را جدی‌تر بررسی کنیم.

تاج و دوستان باید بروند



پیشکسوت فوتبال در ادامه درباره عملکرد فدراسیون فوتبال و احتمال استفاده از مربیان خارجی در تیم‌های ملی گفت: به نظر من بهترین کار این است که خود فدراسیون و مهدی تاج به این موضوع فکر کنند. تاج چند سال است که در رأس فدراسیون فوتبال حضور دارد. باید بررسی کنیم در این مدت چه تغییر و پیشرفتی داشته‌ایم و چه نتایجی از رده‌های پایه گرفته تا تیم ملی بزرگسالان به دست آمده است.



وی افزود: حداقل باید مسئولان ما مانند مدیران ورزشی و مربیانی که در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند، مسئولیت‌پذیر باشند. ما در جام جهانی دیدیم که برخی مربیان پس از نتایج ضعیف عذرخواهی کردند و حتی استعفا دادند. حداقل باید احترام و مسئولیت خودشان را حفظ کنند و در قبال نتایجی که به دست می‌آید پاسخگو باشند.

امیدوارم تغییر و تحولاتی در ورزش کشور رخ دهد



قاسمپور در پایان گفت: ما برای تیم ملی آرزوی موفقیت داریم، اما با آرزو کردن چیزی به دست نمی‌آید. امیدوارم تغییر و تحولاتی در رأس ورزش کشور ایجاد شود و افرادی در رأس ورزش قرار بگیرند که هم توانایی انجام کار داشته باشند، هم خودشان سابقه ورزشی داشته باشند، هم برنامه داشته باشند و بتوانند بودجه و امکانات لازم را فراهم کنند.



وی ادامه داد: باید زیرساخت‌ها اصلاح شود و یک تحول جدی در فوتبال و تیم‌های باشگاهی ما ایجاد شود. متأسفانه بسیاری از باشگاه‌های ما سازندگی لازم را ندارند. باشگاه‌هایی مانند پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور و فولاد می‌گویند آکادمی دارند، اما در طول فصل چند بازیکن از آکادمی آنها به تیم اصلی اضافه می‌شود؟ تقریباً هیچ. استفاده از بازیکنان جوان در بسیاری از این باشگاه‌ها در حد صفر است.



کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: اگر باشگاه‌ها واقعاً سازنده باشند، می‌توانند بازیکنان مورد نیاز تیم ملی را پرورش دهند و تیم ملی هم از این بازیکنان استفاده کند، اما وقتی باشگاه‌ها در زمینه تولید و پرورش بازیکن عملکرد مناسبی ندارند، طبیعی است که تیم ملی نیز در سال‌های آینده با مشکل مواجه شود. بنابراین باید یک برنامه جامع برای فوتبال کشور، از رده‌های پایه و آکادمی باشگاه‌ها گرفته تا تیم‌های ملی، تدوین و اجرا شود.