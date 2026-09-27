ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه به اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعین آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: بررسی آخرین برونداد الگوهای عددی پیش بینی وضع هوا، حاکی از حاکمیت جوی نسبتاً پایدار در سطح استان تا بعدازظهر دوشنبه است.

بر این اساس، طی این مدت آسمان در غالب مناطق صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند در ساعات بعدازظهر افزایش موقت سرعت وزش باد و رشد ابرهای همرفتی در مناطق کوهپایه‌ای و دامنه‌های کوهستان‌های استان دور از انتظار نیست.

همچنین برای صبح دوشنبه در نوار شرقی استان، آسمانی نیمه ابری همراه با مه پیش‌بینی می‌شود که به تدریج با افزایش دما، کاهش ابرناکی و رفع مه رخ خواهد داد.

از اواخر وقت دوشنبه با ورود سامانه‌ای ناپایدار، بارش‌های رگباری پراکنده همراه با رعد و برق آغاز خواهد شد. با توجه به ماهیت بارش‌های رگباری، احتمال وقوع سیلاب‌های محلی و اصابت صاعقه در مناطق مستعد وجود دارد.

این ناپایداری‌ها از بعدازظهر سه‌شنبه با تقویت شار رطوبتی، تشدید شده و بر میزان پوشش ابر و بارش باران (در برخی مناطق استان) افزوده خواهد شد.

از روز پنجشنبه، با نفوذ رطوبت خزری، ناپایداری‌ها در سطح استان به‌ویژه در مناطق شرقی و نواحی هم‌مرز با استان گیلان تداوم خواهد یافت. شرایط حاکم می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها، کاهش میدان دید افقی و اختلال موقت در عملیات پروازی فرودگاه اردبیل شود.

لازم به ذکر است که شارش رطوبت خزری و استقرار شرایط ناپایدار جوی تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد یافت.