معرفی برندگان جایزه «ایگ نوبل»؛ مراسم از ترس ترامپ در سوئیس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، محققانی که درباره شیر سوسک ها و فرایند علمی فین کردن، تحقیق انجام داده بودند از جمله برندگان ایگ نوبل سال جاری میلادی بودند.

در این رویداد ۱۰ تیم تحقیقاتی از جمله یک گروه از دانشگاه آکسفورد جوایزی دریافت کردند.

توکوجی اونو فقید برای تحقیق درباره فرایند علمی پشت فین کردن بینی برنده این جایزه شد. همچنین گروهی از محققان انستیتو زیست‌شناسی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی هند نشان دادند شیری که بدن سوسک ها هنگام تولد فرزندانشان تولید می کند تقریبا سه برابر شیر لبنی پروتئین دارد.

فرانز بندر، مارسل ون در هیجن، آتلانت بیری و پیا ویویانی برای خاک کردن هزار لباس زیر در بیش از ۲۵ کشور جهان و بیرون کشیدن آنها پس از دو ماه برای کشف آنکه ارگانیسم های خاک چگونه آنها را تجزیه کردند، برنده این جایزه شدند.

طبق رسم این رویداد، تماشاچیان موشک های کاغذی را هنگام برگزاری مراسم به صحنه پرتاب کردند. این مراسم توسط مجله ای دیجیتال به نام Annals of Improbable Research متعلق به تحقیقات علمی غیرمعمول و خیالی در زوریخ واقع در سوئیس برگزار شد. این نخستین بار در تاریخچه ۳۶ ساله این مراسم بود که رویداد در خارج از آمریکا انجام شد. برگزار کننده اعلام کردند به دلیل نگرانی ها درباره امکان دریافت ویزا توسط محققان و خبرنگاران در میانه سخت گیری های ترامپ در زمینه مهاجرت، این رویداد در سوئیس برگزار شده است.

به گفته برگزار کنندگان از ۱۰ برنده سال گذشته ۴ نفر به دلیل چنین نگرانی هایی تصمیم گرفتند به مراسم که در بوستون آمریکا برگزار شده بود، سفر نکنند. ۳۵ مراسم پیشین بیشتر اوقات در دانشگاه هاروارد، ام آی تی و دانشگاه بوستون برگزار شده بود. همچنین قرار است مراسم ایگ نوبل ۲۰۲۷ میلادی در آنتورپ واقع در بلژیک برگزار شود. فعلا هیچ برنامه ای برای برگزاری این مراسم در آمریکا وجود ندارد.

طی این مراسم تصویر دونالد ترامپ روی نمایشگر ظاهر شد و همزمان جاستین کروگر و دیوید دانینگ برای تحقیق خود درباره اثبات علمی آنکه افراد ناآگاه و فاقد صلاحیت کافی معمولا توانایی های خود را به شدت بیش از حد واقعی برآورد می کنند، جایزه دریافت کردند. همچنین گروهی از محققان دانشگاه سائو پائولو برای تحقیق درباره ایستادن روی مارهای سمی جهت درک آنکه آنها چه زمان تصمیم به نیش زدن می گیرند، برنده جایزه ایگ نوبل شدند.

علاوه بر آنها چهار پژوهشگر از چین، ایالات متحده، عربستان سعودی و کانادا، در حالی که بارانی‌های زرد پوشیده بودند، برای دریافت جایزه‌شان در بخش فیزیک به مراسم آمدند. این جایزه به پژوهش با هدف بهینه سازی توالت ها تعلق گرفت.

جوایز ایگ نوبل هیچ ارتباطی با جوایز نوبل که در اوایل اکتبر هر سال اعلام می شود، ندارد.

ایگ نوبل که از سال ۱۹۹۱ میلادی برگزار می شود در واقع یک جایزه طنزآمیز اما علمی است که سالانه به پژوهش ها و دستاوردهای عجیب اعطا می شود. فلسفه این جایزه نشان دادن جنبه شوخ طبعانه علم وجنبه های غیرمنتطره پژوهش است. مراسم اهدای این جایزه نیز غیررسمی است و برندگان با لباس های عجیب روی صحنه حاضر می شوند.