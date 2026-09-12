هشدار ۲۵ برنده نوبل ریاضی درباره هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، همه امضاکنندگان برندگان مدال فیلدز هستند که این جایزه معادل نوبل ریاضیات تلقی می شود.

تریستان باک مستر پروفسور دانشگاه نیویورک سیتی اوپن ای آی را متهم کرد به او فشار آورده تا نام یک محقق وابسته به شرکت آنتروپیک که در پژوهشی برای حل یک مسئله مهم ریاضی با او همکاری می کرد را به عنوان مشارکت کننده ذکر نکند. وی همچنین این سوال را مطرح کرده بود که خالق چت جی پی تی از تحقیقات آنها با Codex برای اثبات پیشگامانه یک مسئله ریاضی استفاده کرده است یا خیر.

در این میان اوپن ای آی روز پنجشنبه پشتیبانی خود از یک رویداد ریاضی در دانشگاه کل تک را لغو کرد زیرا محققان این دانشگاه از شرکت انتقاد کرده بودند.

هرچند توانایی مدل های هوش مصنوعی برای حل مسئله های مهم علم ریاضی در جهان ممکن است موهبتی برای بشریت باشد، اما امضا کنندگان نامه جدید استدلال می کنند این امر فقط در صورتی محقق می شود که راه حل های ارائه شده توسط جامعه ریاضیدانان و بالطبع آن بقیه جهان، ادراک و قابل انتقال باشد.

در بخشی از نامه آنها آمده است: این راه حل ها با عجله اعلام می شوند و فرصتی برای تدوین مناسب، تفکیک روش‌ها و ایده‌های جدید، و ارجاع به تحقیقات مرتبط قبلی دیگر پژوهشگران باقی نمی گذارند.

این درحالی است که اثبات مسئله ای که اوپن ای آی ارائه کرده همچنان تایید نشده است. محققان در بخش دیگر نامه نوشته اند. در این حوزه هم مانند دیگر مشاغل خلاق، چنین روندی پرسش‌های جدی در مورد انتساب و سرقت ادبی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، بدون ریاضیدانان مشتاقی که باید از توسعه و ادغام آنها در اصول ریاضی مراقبت کنند، ایده‌های مبتنی بر هوش مصنوعی هرگز کاملا زنده نمی‌شد و زنجیره انتقال حیاتی انسانی بین ریاضیدانان از بین می‌رفت.

با توجه به افزایش بیم ریاضیدانان دیگر و گمانه زنی درباره آنکه آیا روند استفاده آنها از Codex به مدل های جدید اوپن ای آی داده شده یا خیر، نگرانی جدی درباره مورد تهدید قرار گرفتن فرهنگ تحقیقات باز وجود دارد.