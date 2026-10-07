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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

خونخواهی رهبر شهید اولویت اصلی اقدامات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

خونخواهی رهبر شهید اولویت اصلی اقدامات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت نهادینه سازی آموزه های دینی و معرفتی در جامعه گفت: خونخواهی رهبر شهید اولویت اصلی اقدامات تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی روز چهارشنبه در نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان که با حضور حجت الاسلام نظیری مدیرکل انتصابات و حجت الاسلام مهدوی مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: امکان حضور در سازمان با توجه به مأموریت ها و اهداف آن فرصتی بسیار مغتنم است که باید از آن برای تبلیغ و تبیین اسلام ناب و نهادینه سازی آموزه های دینی و معرفتی در جامعه استفاده کرد، موضوعی که در شرایط کنونی باید با امر مهم خونخواهی رهبر شهید گره خورده و به صورت جدی پیگیری شود.

حجت الاسلام نظیری مدیرکل انتصابات سازمان نیز در این نشست موضوع خونخواهی رهبر شهید را پیوست اول همه اقدامات و برنامه های سازمان عنوان و تصریح کرد: این مهم باید در همه مأموریت ها در ایام منتهی به ۹ اسفند مورد توجه جدی قرار گیرد و عَلَم خونخواهی خامنه ای شهید اولویت همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مجموعه تبلیغات اسلامی خواهد بود.

حجت الاسلام مهدوی مدیرکل امور مجلس تبلیغات اسلامی نیز در این نشست بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان استان در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و دینی تاکید کرد و گفت: این موضع و البته تعامل و همکاری با همه مجموعه ها و دستگاه ها با هدف هم افزایی در اجرای برنامه ها و مأموریت ها سازمان مورد توجه جدی مدیران شهرستانی باشد.

کد مطلب 6971091

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