تشییع پیکر مادر شهید دوران دفاع مقدس در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، اقلیمه ملکی مطلق در سن ۸۵ سالگی به علت کهولت سن چشم از جهان فرو بست و دار فانی را وداع گفت. پیکر این مادر شهید روز دوشنبه با حضور مردم شهید پرور مراغه در گلشن زهرای این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

این مادر فداکار هشت سال مسئول پشتیبانی جنگ بانوان در دوران دفاع مقدس در مراغه بود. بسیجی شهید محمد مهان، سال ۱۳۴۶ در مراغه متولد شد و سال ۱۳۶۲ در سن ۱۶ سالگی در جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمد.

وصیت‌نامه و پیام شهید:

این شهید بزرگوار در وصیت‌نامه خود، بر پاسداری از ارزش‌های اسلامی، اطاعت از ولایت فقیه، وحدت و همدلی ملت ایران و حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد و همواره یادآور شده است که راه شهدا، راه عزت، سربلندی و تعالی ایران اسلامی است.