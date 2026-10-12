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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

تشییع پیکر مادر شهید دوران دفاع مقدس در مراغه

تشییع پیکر مادر شهید دوران دفاع مقدس در مراغه

مراغه- مادر شهید «محمد مهان» از شهدای گرانقدر دوران هشت سال دفاع مقدس در مراغه به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقلیمه ملکی مطلق در سن ۸۵ سالگی به علت کهولت سن چشم از جهان فرو بست و دار فانی را وداع گفت. پیکر این مادر شهید روز دوشنبه با حضور مردم شهید پرور مراغه در گلشن زهرای این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

این مادر فداکار هشت سال مسئول پشتیبانی جنگ بانوان در دوران دفاع مقدس در مراغه بود. بسیجی شهید محمد مهان، سال ۱۳۴۶ در مراغه متولد شد و سال ۱۳۶۲ در سن ۱۶ سالگی در جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمد.

وصیت‌نامه و پیام شهید:

این شهید بزرگوار در وصیت‌نامه خود، بر پاسداری از ارزش‌های اسلامی، اطاعت از ولایت فقیه، وحدت و همدلی ملت ایران و حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد و همواره یادآور شده است که راه شهدا، راه عزت، سربلندی و تعالی ایران اسلامی است.

کد مطلب 6975204

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