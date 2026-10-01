به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی ظهر پنجشنبه در نشست تعامل و همگرایی ارکان مختلف مجلس شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی با حضور روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام مهدوی خانوکی، مدیرکل امور مجلس و فرمانده مرکز بسیج سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، در حوزه ریاست سازمان تبلیغات اسلامی حضور یافت.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای توسعه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و همچنین راهکارهای تقویت حمایت نمایندگان مجلس و مسئولان مؤثر از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در این نشست بر ضرورت تعامل و همکاری همه‌جانبه میان مجلس شورای اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجمع نمایندگان استان و سایر مسئولان استانی برای پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در دو سطح ملی و منطقه‌ای تأکید کردند.

همچنین پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد با توجه به مقتضیات ملی و منطقه‌ای، زمینه همراهی و حمایت مؤثر برای جذب اعتبارات و پشتیبانی از برنامه‌های فاخر سازمان تبلیغات اسلامی فراهم شود.

در ادامه، روح‌الله متفکرآزاد از اقدامات و فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، قرآنی، تبلیغی و رسانه‌ای تقدیر و بر ضرورت استمرار این رویکرد و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد.